Karşıyaka'da Cicibaş güven tazeledi

İZMİR temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nün tekrarlanan olağan mali ve olağanüstü seçimli genel kurulunda seçime tek aday olarak giren Başkan Aygün Cicibaş güven tazeledi. İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün yönetime bir üyenin imza yetkisi vermemesi üzerine yenilenen genel kurul Zübeyde Hanım Nikahevi'nde yapıldı. Kongrede 29 Mayıs'ta başkanlıktan ayrılan İlker Ergüllü mali ve idari olarak ibra edildi. İbralar sonrası seçim açık oyla yapıldı. Cicibaş'ın büyük oranda korunan yönetim kurulu Onur Güner, Ahmet Yimsek, Mehmet Doğan, Onur Keleş, Talat Dülge, Deniz Köse, Cem Zeren, Tolga Üner, Mustafa Giray, İlker Genç, Ergun Kantaroğlu, Haldun Metinler, Sefa Şahin, Alper Arapoğlu isimlerinden oluştu. Kongre divanının başkanlığını yapan Vehbi Moğol, yeniden imza yetkisi krizi yaşanmaması için tüm üyelerin sicillerinin genel kurul öncesi incelendiğini söyledi.

İBRA TARTIŞMALARI AŞILDI

Karşıyaka'nın kongresinde Eski Başkan İlker Ergüllü'nün yeniden ibrası konusu en çok tartışılan madde olsa ibra oylaması sorunsuz geçti. Kongredeki ilk konuşmasında, "Herkesin kafasını karıştıran konu İlker Ergüllü'nün alacakları" diyen Başkan Aygün Cicibaş, "Kendisiyle 15 gündür mutabakat görüşmesi yapıyoruz. Bir birey olarak bu kadar yüksek bir rakamla kulübü desteklediği için teşekkür ediyorum. Kulübe 2 yılda 2 milyon Dolar civarında bir rakam verdi. İlk dönemindeki alacaklarını daha önce hibe etti. Kendisiyle mutabakata vardık. Kendisiyle kalan rakamı 2 yıl içinde reklam ve sponsorluk anlaşması olarak verip alacağını silesi konusunda mutabakata vardık. İleriki günlerde imza yetkisini alınca paylaşacağız" dedi.

Vehbi Moğol, Ergüllü'nün geçen hafta tamamen iyi niyet göstergesi olarak divana alacaklarını talep etmediğiyle ilgili imzalı belge verdiğini vurguladı. Denetim raporunu okuyan Halil Zeki Osma ise kulübün karar defterinde İlker Ergüllü'nün koyduğu 62 milyon TL'lik hacizle ilgili sponsorluk anlaşması olmadığını, İlker Ergüllü'nün kulübü icraya veren ilk başkan olduğunu söyledi. Osma, yeni seçilecek yönetimin Ergüllü'yle ilgili 7 gün içinde suç duyurusunda bulunması gerektiğini belirterek yönetim kurulunun ibra edilmemesi gerektiğini savundu.

İMZA YETKİSİ UYARISI

Divan Başkanı Vehbi Moğol eski yönetim ibra edilemezse kulüp tüzüğü gereği yeni yönetimde yer alan o yönetimden üyelerin seçilemeyeceği söyleyerek kulübün imza yetkisiyle ilgili sıkıntıya düşeceğini belirtti. Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu son kongrede Ergüllü'nün ibra edilmemesi yönünde oy kullandığını hatırlatıp kendisinin attığı adım nedeniyle bu kez ibra edeceğini belirtti.

ERGÜLLÜ: PARAYI GERİ ALMA AMACIM YOK

Kongrede alacağıyla ilgili tartışmaların ardından söz alan İlker Ergüllü, "Benim kulübe gönderdiğim paraların kulüp ihtiyacı dışında harcandığına yönelik bir durum yok. Son başkan olarak kulübün mali durumunu en iyi ben biliyorum. Yönetim dışında bir gelir kaynağı olmadığı için bu paraları verdim. Bu parayı geri almak gibi bir amacım zaten yoktu, olmaz da. Çeşitli sponsorluk anlaşmalarıyla bu işin çözüm yolunu bulmak adına bir mutabakat yaptık. Benim başkan olduğum dönemde de sayın Turgay Büyükkarcı'yla alacağıyla ilgili 2-3 yıla varan reklam anlaşmaları yaptık. Biz son kongrede ibra olduk o yüzden benim için çok da önemli değil ibra mevzusu. Zaten geri alınabilecek bir para değil" dedi.

AZAT YEŞİL'DEN STAT ÖNERİSİ

Karşıyaka'da mevcut Aygün Cicibaş yönetimine özellikle futbol takımının kurulması için en büyük desteği veren isim olan Eski Başkan Azat Yeşil, ibra tartışmasında söz aldı. Yeşil, "Zaten küçüle küçüle yönetici bulmakta zorlandığımız bir dönemdeyiz. Kulübün kayyuma kalacağı dönemde bazı arkadaşlarımız fedakarlık yapıp yönetime geldi. Bizim geçmiş dönemde Turgay Büyükkarcı başkana da ibra etmeme gibi bir hatamız oldu. Bu kulübe destek olanlara sahip çıkmalıyız. 3 yıl önce kim ne para verirse hibe edecek diye söz verdik. Kulübün önünün açılması için temlik dönemi kalkmalı. Stadımızı yıllardır yapamıyoruz. Türkiye'nin her yerinde statlar yapıldı. Bugünkü koşullarda bu maliyetle yapmak çok zorlaştı. Kulüp olarak bize tahsisi verilirse önündeki 3 dönümlük alanlara sosyal tesisler ve dükkanlar karşılığı Karşıyakalı iş adamları olarak yaparız. Kimse yapmazsa ben yaparım" çıkışı yaptı.

SÜREKLİ: STAT VE BASKETBOLA SPONSOR BULMAK İÇİN HERŞEYİ YAPACAĞIM

Karşıyaka'nın eski yöneticilerinden Eski AK Parti İzmir İl Başkanı ve İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli tesisler ve sponsorlukla ilgili konulara dikkat çekti. Sürekli, "Öncelikle çok gündem olan yelken tesislerinin yeriyle ilgili çok yazıldı. Yelken tesislerinin olduğu yer Karşıyaka'nındır, hiç kimse değiştiremez. Kira sözleşmesi bitince sıkıntı oldu. Buranın mülkiyeti Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde ama kullanımı Karşıyaka'nın. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu geçen pazar günü bizzat buraya gelerek bunu gösterdi. Stat konusunda 3 modelimiz var ya belediye yapacak ya hükümet yapacak ya biz yapacağız. Bürokrasiyi aşmaya çalışıyoruz, hep beraber aşacağız. Futbol konusunda Azat Yeşil her türlü desteği sağladı. Basketbol konusunda Başkan Aygün Cicibaş önemli sıkıntıları çözdü. Basketbola sponsor bulmak için İstanbul ve Ankara'da elimden gelen her şeyi yapacağım" açıklamasını yaptı.

BAŞKAN CİCİBAŞ'TAN TEŞEKKÜR

Kongrede eski yönetimin oy çokluğuyla ibrası sonrası yeni yönetim seçilirken, yönetici arkadaşlarının tanıtan Başkan Aygün Cicibaş, kulüp üyelerine kendilerine olan güvenleri nedeniyle teşekkür etti. Cicibaş, "Güvendiğiniz için teşekkür ederim. Geldiğimizde elimizde 0 TL vardı. Büyüklerimizin önderliğinde, Azat Yeşil, Nazım Torbaoğlu, Mustafa Karabağlı, Cenk Karace, Hasan Denizkurdu futbola el atıp takımın kurulmasını sağladılar. Anlaşabileceğimiz en doğru hocayı seçtik. İleride de bizi temsil edecek genç ve iyi kadro kurduk. Kendi adıma onlara çok çok teşekkür ediyorum. Adım adım gittik. İnanılmaz bir destek gördük. Ben bu kadar desteği beklemiyordum. Biz kenetlendiğimiz sürece her şeyi birlikte yapabileceğimizi gösterdik. Popülist söylemlerden uzak kadrolar kurduk. Parayı bulmadan harcamadık. Biz insanız, hata da yapacağız ama Karşıyaka'nın menfaatini düşünmeden tek adım atmayacağız" diye konuştu.