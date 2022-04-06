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Karşıyaka'da Cenk kendi rekorunu kıracak

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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Karşıyaka'da Cenk kendi rekorunu kıracak

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftalarda çıkışa geçerek rahatlayan Karşıyaka'da Modafen deplasmanında takımına 1-0'lık galibiyeti getiren penaltı golünü atan stoper Cenk Özbey, bu sezon 1 gol daha atması durumunda kendi kariyer rekorunu kıracak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftalarda çıkışa geçerek rahatlayan Karşıyaka'da Modafen deplasmanında takımına 1-0'lık galibiyeti getiren penaltı golünü atan stoper Cenk Özbey, bu sezon 1 gol daha atması durumunda kendi kariyer rekorunu kıracak. Yeşil-kırmızılılarda onlarca futbolcu gelip giderken 2013'ten beri 9 yıldır kadroda yer alan takımın en tecrübelilerinden Cenk, Modafen ağlarını sarstığı golle bu sezon 4 gole ulaştı.

Defansta görev yapmasına rağmen attığı kritik gollerle takımına daha önce de çok önemli puanlar kazandıran 31 yaşındaki futbolcu daha önce de 2016-2017 ve 2019-2020 sezonlarında 4'er kez ağları sarstı. Cenk, kalan 5 maçta 1 gol daha atması durumunda kariyerinin en skorer sezonunu yaşayacak. Bu sezon başında teknik direktör Cüneyt Biçer döneminde ilk haftalarda yedek kalan kulübün sembol isimlerinden Cenk, Karşıyaka formasıyla toplam 188 maça çıkıp 19 gol attı.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Haberler

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