Karşıyaka'da Caner Cengiz'in kiralık olarak gönderilmesi gündemde

Karşıyaka'da altyapıdan yetişen Caner Cengiz'in kiralık olarak gönderilmesi gündeme geldi. Takımda Caner'in de kadroda düşünülmediği ifade edildi.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da altyapıdan yetişen Caner Cengiz'in kiralık olarak gönderilmesi gündeme geldi. Son dönemde Onur Kolay, Ertuğrul Sancaktutan, Burak Karapınar ve Batuhan Akyüz'le yollarını ayıran yeşil-kırmızılı takımda Caner'in de kadroda düşünülmediği ifade edildi. Karşıyaka'nın altyapısından yetişen 23 yaşındaki ön liberonun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kaf-Kaf'ta kanat oyuncuları Yılmaz Ceylan ile Ali Say'ın durumları ise belirsizliğini koruyor.