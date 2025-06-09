Karşıyaka'da Basketbol Sponsoru Bulunmazsa Yönetim Riski Büyüyor

SON olarak 29 Mayıs'ta 1 yıl içinde dördüncü kez toplanan genel kurulda başkan adayı bulamayıp yönetimsiz kalan Karşıyaka, yeni tarihi 19 Haziran olarak belirlenen seçim öncesi Süper Lig'deki basketbol takımına sponsor bulmaya kilitlenmiş durumda. Kaf-Kaf, 26 yıllık ana sponsorunun geçen sezon ayrıldığı kulübün en yüksek bütçeli şubesi basketbol takımına sponsor çıkmazsa yine aday bulamama riski yaşıyor. Geçen hafta potaya 2 yıllığına 10 milyon Dolar sponsorluk katkısı verecek bir firmayla anlaşma aşamasına gelen Eski Başkan İlker Ergüllü'nün bayram tatili sonrası bu hafta sonuna kadar konuyu netleştirmeye çalışacağı öğrenildi. Ergüllü, ciddi sponsorluk katkısı olmazsa yeniden adaylığa soğuk bakıyor.

Camianın önemli isimleri Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu, eski başkanlardan Cenk Karace, Mustafa Karabağlı gibi isimlerle birlikte hareket eden Mehmet Karal da basketbol takımı için yapılan sponsorluk görüşmelerini bekliyor. Hem yönetim konusunda hem de futbol takımının teknik heyet ve kadro yapılanması için ön görüşmeler yaptığı öğrenilen Karal, kulübe sponsor bulunmadan adaylıkla ilgili adım atmaya temkinli yaklaşıyor. Mehmet Karal, 24 Aralık'taki son kongre öncesi yine eski yöneticilerin de desteğiyle başkanlığa aday olmuş ancak son gün liste sıkıntısı yüzünden çekilince İlker Ergüllü kulübün kayyuma kalmaması için toplama bir yönetim kuruluyla yeniden başkan seçilmişti.

YÖNETİM YOK TEKNİK DİREKTÖR VAR

Karşıyaka'da kongreye 10 gün kala henüz resmi bir başkan adayı olmamasına rağmen futbol takımı için teknik direktör iddiaları dolanmaya başladı. Karaköprü Belediyespor ve Muğlaspor'da üst üste 2 sezon 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayan Besim Durmuş'un adı Kaf-Kaf'la anılıyor. Aday olmak için önceliğini basketbola sponsor bulmaya veren İlker Ergüllü'nün henüz bir teknik adam görüşmesi yapmadığı, Mehmet Karal'ın da daha önce bir teknik direktörle ön temas kurmasına rağmen Besim Durmuş adının gündeme gelmediği öğrenildi. Karşıyaka'da göreve seçilecek yönetim futbol takımının geçen sezonki teknik patronu Ahmet Yıldırım'la yola devam etmeyecek.