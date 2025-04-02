Emekli ikramiyelerinde fark ödemeleri için tarihi belli oldu

Emekli ikramiyelerinde fark ödeme tarihi belli oldu
Erdoğan'ın 'Nevruz' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası bir resmi tatil daha geliyor
Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor
Putin'den 14 yıl sonra bir ilk! 160 bin erkeği askere çağırdı

Putin'den son yılların en büyük çağrısı! Mesajlar gitmeye başladı

Karşıyaka'da Başkan Ergüllü'den Futbol Primleri Taahhüdü

Karşıyaka'da Başkan Ergüllü'den Futbol Primleri Taahhüdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka'nın futbol takımı ve basketbol takımı, üst üste galibiyetlerle taraftarını sevindirirken, Başkan İlker Ergüllü camianın birleştiğini ve futbol primlerini üstleneceğini açıkladı.

Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak camianın birleştiğini ve futbol primlerini üstlendiğini duyurdu.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, iç sahada arka arkaya oynadığı Anadolu Üniversitesi ve Kuşadasıspor müsabakalarını hatasız geçerek 6 puan toplamayı başardı. Kaf-Kaf, üst üste kazandığı maçlarla puanını 54'e çıkardı ve zirve yarışı takibini sürdürmeye devam etti. Karşıyaka'da basketbol ve futbol takımının haftayı galibiyetlerle kapatması camia ve taraftarı çifte bayram yaşattı. Yeşil-kırmızılılarda Başkan İlker Ergüllü, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak camianın birleştiğini duyurdu. Başkan Ergüllü, "Camiamız birleşti. Danışma kurulu başkanımız 2 ay önce bana taahütte bulunduğu gibi kurulumuz ile beraber FIBA borçlarını yeni transferler ve maaş ile basketbol şubemizi limana yanaştırıyorlar. Bana da bundan sonra finale kadar takımımızın tüm futbol primlerini üstlenmek düşer. Her şey Karşıyaka için" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.