Karşıyaka'da Başkan Cicibaş'tan acil durum çağrısı: Şube değil, kulübün sonu geliyor

İZMİR'de 3 farklı A takım branşında camiasının desteğiyle liglerde mücadele etmeye çalışan kentin en köklü spor kulübü Karşıyaka'da başkan Aygün Cicibaş, Basketbol Süper Ligi'nin aralıksız 52 yıllık temsilcisi basket şubesinin birikmiş borçları nedeniyle isyan etti. Cicibaş, "Basketbol şubemiz için Yaşar Ailesi'nin kapısında yattım ama randevu bile alamadık. Basketboldaki borç yükünü kaldırmaya bizim gücümüz yetmiyor. Karşıyaka'nın en değerli şubelerinden biri ve markası tarihe gömülecek. Bu, sadece bir şubenin değil, Karşıyaka Spor Kulübü'nün sonu olabilir" dedi.

RANDEVU BİLE ALAMIYORUZ

Karşıyaka'da haziran ayında başkanlığa seçilen Aygün Cicibaş görev sürecinde basketbol için yaşadıklarını anlattı. Kulübün hamisi rahmetli Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın ailesinden randevu bile alamadığını belirten başkan Aygün Cicibaş, basketboldaki FIBA dosyaları nedeniyle önlerini göremediklerini belirtti. Aygün Cicibaş, "Göreve geldiğim gün tek bir derdim, 'Karşıyaka Spor Kulübü kayyuma kalmasın, kapısına kilit vurulmasın' hedefiydi. Ben ve benimle birlikte yola çıkan yönetim kurulu arkadaşlarım ailemizi, işimizi, hayatımızı ikinci plana atıp bu kulübün nefes alması için mücadele ettik. Camiamızın büyüklerinin desteğiyle, 'Belki başarırız' dedik ve yola çıktık ama geldiğimiz noktada artık gerçekleri açıkça söylemek zorundayım" diye konuştu.

Aygün Cicibaş, geçen sezon kulübün en yüksek bütçeli şubesi basketbol takımının 26 senelik sponsorluğundan çekilen Yaşar Ailesi'nden randevu alamadığını belirterek, "Siyasilerden sanayicilere, eski kulüp büyüklerinden iş insanlarına kadar ulaşmadığımız kimse kalmadı. Bazı büyüklerimiz, Karşıyaka sevgisiyle elinden geleni yaptı. Onlara minnettarım. Ancak çoğunun kapısı yüzümüze kapandı. Holdingin kapısında günlerce yattım, bekledim, randevu bile alamadım. Karşıyaka başkanı olarak bundan daha büyük bir hayal kırıklığı yaşayamazdım" dedi.

ERGÜLLÜ'YE MİNNETTAR

Kaynak yaratmak için her yolu denediklerini belirten başkan Cicibaş, "Kulübün günü kurtarması için anahtarlık, bileklik, defter, futbol kombinesi ve basketbol kombinesi sattık. Bir ilk olarak kredi kartı ile ödeme sistemi getirdik. En fazla alacağı olan eski başkanlardan İlker Ergüllü ile karşılıklı anlayış içerisinde yapılan sponsorluk anlaşması yaptık. İlker Ergüllü alacaklarını sildi. Kendisine minnettarım. Ayrıca İlker başkan voleybola sponsor oldu, basketbola da maddi destek verdi. Cari borçların büyük kısmını temizledik. Gücümüz yettiğince, 4-5 senedir muhatap bulamayan alacaklılarla anlaşarak borçları kapattık. Kulübümüzün üzerinde büyük bir maddi yük oluşturan özel güvenlik sorunu, firma sahibi İlker Doğan'ın büyük jesti sayesinde çözüldü. Önceki yıllara ait alacaklardan feragat edilerek sponsorluk anlaşması yapıldı. Bu anlaşma ile kulübümüzün önemli bir gider kalemi ortadan kalktı. Otobüs sorunu çözüldü. Kulüp emekçilerimizin içeride olan 3-4 maaşı ödendi. Maaşları düzenli olarak yatırılıyor. Tüm bunlar çok kıymetli ancak koskoca Karşıyaka Spor Kulübü için maalesef yeterli değil" dedi.

FUTBOL ŞUBESİNE ALKIŞ

"Futbol şubemiz harika gidiyor" diyen Cicibaş, "Şampiyonluk hedefiyle eski başkanlar Azat Yeşil ve Cenk Karace, eski yöneticiler Mustafa Taşova, Mustafa Karabağlı, Yücel Yetik'in desteğiyle kurulan futbol takımı hepimizi gururlandırıyor. Büyüklerimiz bu takıma verdikleri katkıların hepsini bağış yoluyla yaptı. Kulübümüzün üzerine 1 TL bile alacak yazılmadı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim, nazar değmesin. Tribün liderimize, tribündeki tüm emekçi taraftarlarımıza bizi yalnız bırakmadıkları, takımımıza güvenip sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

FIBA DOSYALARI BİZİ AŞTI

Karşıyaka'nın FIBA'da sonuçlanan eski yabancı basketbolculara olan borçlarının kendi güçlerini aştığını ve camianın desteğiyle bu dosyaların kapanması gerektiğini belirten Aygün Cicibaş, "Basketbol takımı sahaya çıkamayacak durumdaydı, çıkardık. Takım kurulamıyordu, kurduk. Yanlışlarımız oldu, doğrudur ama her hatayı düzeltmek için mücadele ettik. Ancak gelinen noktada FIBA dosyaları bizi aştı. Geriden gelen, bizimle ilgisi olmayan ve bizden önce yapılan dosyaları tek tek temizledik. Ama öyle bir noktaya geldik ki tam 1 milyon 200 bin Dolar tutarında bir FIBA dosyasıyla karşı karşıyayız. Bu borç imza yetkisi olmayan kişilerin oynamayan oyunculara çıkış imzalamasıyla oluştu. Ligde 15'incilikten 14'üncülüğe çıkıldığında 25 bin dolar prim yazılmasıyla oluştu. 5 milyon TL bütçeli olması gereken bir takım için 400 bin Dolar ve üzeri sözleşmeler yapılmasıyla oluştu" dedi.

"Bu sözleşmeler bizlere verilmedi. Kendi çabalarımız ve FIBA'nın desteğiyle dosyalara ulaştık" diyen Cicibaş, "Her gün yeni bir ceza ile karşılaştık. Yaptığımız girişimler sonrası ödeme planları oluşturuldu ve taksitler ödeniyor. Devam eden taksitler de bulunmaktadır. Ne yazık ki Karşıyaka'nın basketbol branşında iki ayrı bütçe bulunuyor. Biri mevcut takım için, diğeri ise FIBA ve TBF dosyaları için. Göreve geldiğimiz günden bu yana aylık yaklaşık 46 bin Dolar ödeme yapıyoruz. FIBA ödemeleri Mart 2026'da sona erecek. Mevcut takımın maaşlarını ve eski oyuncuların alacaklarını da ödüyoruz. Şu an gecikmiş tek bir ödememiz yok. Bu borçlar bizim dönemimize ait değil. Biz Karşıyaka'nın üzerine yeni bir yük bindirmedik ve bizden sonrasına borç bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

ARTIK SONA GELİNDİ

Yurt dışında FIBA konusunda uzman bir avukatla anlaştıklarını, girişimlerle süreci uzattıklarını ancak artık sona gelindiğini belirten Aygün Cicibaş, "Acil destek gelmezse ne biz ne de başkası bu yükün altından kalkabilir. Bu sadece basketbol şubesinin değil, Karşıyaka Spor Kulübü'nün geleceğinin yok olması anlamına gelir. Temiz bir Karşıyaka için destek şart. Biz temizleyebileceğimiz kadar temizledik. Göreve geldiğimiz günden bu yana geçmişe ait çok sayıda borcu kapattık. Ancak asıl büyük sorun şimdi geldi. Çözüme kavuşturulursa Karşıyaka'nın önü tamamen açılacaktır. Bugün bu yükü üstlenecek kişi, yarın tertemiz bir Karşıyaka'nın başında olacaktır" dedi.

YAKINDA YÖNETİCİ BULUNAMAYACAK

Aygün Cicibaş sözlerini şöyle noktaladı: "Karşıyaka'yı sosyal medyadan yönetmeye çalışanların artık biraz öğrenmesi, bilgi alması ve gerçek emek verenlere saygı duyması gerekiyor. Yakında çalışacak yönetici ve iş arkadaşı bile bulamaz hale geleceğiz. Bu kulüp kimsenin egosuna, popülizmine kurban edilemez. Biz buradayız, mücadele ettik ve etmeye de devam ederiz. Ancak destek olmazsa bu yükü tek başımıza taşımamız imkansız. ya hep birlikte bu yükü kaldıracağız ve biz buradayız diyeceksiniz ya da gelemezseniz bizim bu yükü kaldırma şansımız yok. Karşıyaka'nın en değerli şubelerinden biri ve markası tarihe gömülecek. Bu, sadece bir şubenin değil, Karşıyaka Spor Kulübü'nün sonu olabilir."