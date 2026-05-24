Karşıyaka'da aday belirsizliği

İZMİR'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da taraftarın tepkileri üzerine 23 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurul 11 Haziran'a çekilirken aday belirsizliği yaşanıyor. Geçen yıl kulübün kayyuma kalmaması için başkanlığı devralan Aygün Cicibaş, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Yönelik Kanun kapsamında ceza aldığı için aday olamayacak. Cezaya yaptığı itiraza yanıt bekleyen Cicibaş, kendisinin ve yönetiminin yeniden adaylık ile ilgili isteği olmadığını açıkladı.

ERGÜLLÜ YOK

Aygün Cicabaş, hafta içinde Süper Lig'deki basketbol takımına büyük mali destek vererek küme düşmekten kurtulmasına önemli katkı yapan Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'la toplantı yaptı. Karşıyaka camiası, 2 yıldır ana sponsorsuz kalan kulübün en yüksek maliyetli şubesi basketbol takımının sponsorluk görüşmeleriyle ilgili meraklı bekleyişi sürdürürken, henüz başkanlığa adaylığını koyan çıkmadı. Karşıyaka'da basketbolun sponsor krizi çözülürse ismi potansiyel adaylardan olarak geçen eski başkan İlker Ergüllü'nün hiçbir şartta adaylık düşünmediği öğrenildi. Nisan ayındaki son kongre öncesi adaylığı gündeme gelen İsmail Çiftçioğlu da adaylıkla ilgili adım atmadı. Kaf-Kaf seçimli genel kurul öncesi 3 Haziran'da mali kongre yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı