Karşıyaka'da Bahis Soruşturması Sonrası Ceza Alan Futbolcuların Yerine Yeni İsimler Forma Şansı Bulacak

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka'da 7 futbolcu bahis soruşturması nedeniyle ceza alırken, ligde fazla süre alamayan isimlere forma şansı doğacak. İzmir ekibinde 45 gün ceza alan tecrübeli kaleci Tunay'ın yokluğunda yeşil-kırmızılı takımın kalesini Bayram Kılıç ya da yeni profesyonel olan Sadri Ege'nin (21) koruması bekleniyor. Stoper mevkisinde teknik direktör Burhanettin Basatemür'ü zorlu bir süreç bekliyor. Savunmanın vazgeçilmezi Erol'un 12 ay, oyuna sonradan giren Hıdır'ın 45 gün ceza alması nedeniyle iki stoperini kaybeden tecrübeli teknik adam, defans sorununun amatör ligden takviye yapılarak çözülmesini istedi.

Kaf-Kaf'ta 3'er ay ceza alan orta saha oyuncusu Mücahit Aslan ve sağ kanat Erhan Öztürk ile sarı kart cezalısı Berat'ın yokluğunda Onur İnan, Namık Barış, Mehmet Güneş, Ahmet Yağız gibi isimler formaya aday. Sağ bek Harun Kaya'nın 45 günlük ceza sürecinde sol bek Selim ve yedek sağ bek Arda Baran Eren forma savaşı verecek. İleri uçta 8 gol atarak takımı sırtlayan ancak 45 gün ceza yiyen Yasin Uzunoğlu'nun yerine henüz golü bulunmayan Hamza Küçükköylü'nün görev alması ön görülüyor. Teknik patron Burhanettin Basatemür'ün Altınordu'dan transfer edilen gurbetçi golcü Selahattin'i koz olarak yanında oturtmayı planladığı bildirildi.