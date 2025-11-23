Haberler

Karşıyaka'da Bahis Soruşturması Sonrası Ceza Alan Futbolcuların Yerine Yeni İsimler Forma Şansı Bulacak

Karşıyaka'da Bahis Soruşturması Sonrası Ceza Alan Futbolcuların Yerine Yeni İsimler Forma Şansı Bulacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, bahis soruşturması nedeniyle 7 futbolcusunun ceza almasıyla birlikte, ligde daha az süre alan futbolculara forma şansı tanıyacak. Takım, eksiklikleri amatör ligden takviyelerle gidermeyi planlıyor.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka'da 7 futbolcu bahis soruşturması nedeniyle ceza alırken, ligde fazla süre alamayan isimlere forma şansı doğacak. İzmir ekibinde 45 gün ceza alan tecrübeli kaleci Tunay'ın yokluğunda yeşil-kırmızılı takımın kalesini Bayram Kılıç ya da yeni profesyonel olan Sadri Ege'nin (21) koruması bekleniyor. Stoper mevkisinde teknik direktör Burhanettin Basatemür'ü zorlu bir süreç bekliyor. Savunmanın vazgeçilmezi Erol'un 12 ay, oyuna sonradan giren Hıdır'ın 45 gün ceza alması nedeniyle iki stoperini kaybeden tecrübeli teknik adam, defans sorununun amatör ligden takviye yapılarak çözülmesini istedi.

Kaf-Kaf'ta 3'er ay ceza alan orta saha oyuncusu Mücahit Aslan ve sağ kanat Erhan Öztürk ile sarı kart cezalısı Berat'ın yokluğunda Onur İnan, Namık Barış, Mehmet Güneş, Ahmet Yağız gibi isimler formaya aday. Sağ bek Harun Kaya'nın 45 günlük ceza sürecinde sol bek Selim ve yedek sağ bek Arda Baran Eren forma savaşı verecek. İleri uçta 8 gol atarak takımı sırtlayan ancak 45 gün ceza yiyen Yasin Uzunoğlu'nun yerine henüz golü bulunmayan Hamza Küçükköylü'nün görev alması ön görülüyor. Teknik patron Burhanettin Basatemür'ün Altınordu'dan transfer edilen gurbetçi golcü Selahattin'i koz olarak yanında oturtmayı planladığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
Gustavo Petro'dan 'darbe' iddiası! ABD'ye savaş restinde bulundu

Ülkenin lideri ABD'yi açık açık uyardı: Savaş çıkar
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Aynı yolda yarım saatte iki kaza! Yaralı sürücünün ilk sözü herkesi şaşırttı

Aynı yolda yarım saatte iki kaza! Yaralının ilk sözü herkesi şaşırttı
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Üç ay önce evlenmişti, cesedi uçurumda bulundu
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.