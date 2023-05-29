Karşıyaka'da arayış sürüyor

TFF 3'üncü Lig'de üst üste 6'ncı yılını geçireceği yeni sezon öncesi futbol şubesinde yapılanmaya gidecek Karşıyaka'da arayışlar devam ediyor.

Teknik direktörlük için listesine Mehmet Altıparmak, Reha Kapsal, Reha Erginer ve Önder Karaveli'yi alan yeşil-kırmızılılarda futbol direktörlüğü için de eski futbolculardan Korhan Özen ve daha önce farklı kulüplerde teknik direktörlük ve sportif direktörlük yapan Fatih Kavlak'ın adı geçiyor. Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı'nın şube yönetiminde de değişiklik yapması bekleniyor. Takımda kalacak isimler ile transfer edilecek futbolcular futbol yapılanmasının ardından belirlenecek.