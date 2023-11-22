Karşıyaka'da Antrenör Recep Umut: 'Yeşil-kırmızılı taraftarların güvenini boşa çıkarmamak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız'

Karşıyaka'da Teknik Direktör Ersin Aka ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Antrenör Recep Umut, yeşil-kırmızılı takımın bu hafta oynayacağı Efeler 09 maçına dair önemli açıklamalarda bulundu. Umut, taraftara teşekkür ederek, güvenlerini boşa çıkarmamak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi.

Karşıyaka'da Teknik Direktör Ersin Aka ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Antrenör Recep Umut, "Yeşil-kırmızılı taraftarların güvenini boşa çıkarmamak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da, Teknik Direktör Ersin Aka ile yollar ayrıldıktan sonra takımın başına geçen Antrenör Recep Umut, yeşil-kırmızılı takımın bu hafta oynayacağı Efeler 09 maçına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Karşıyaka'da futbolda oynayan antrenör Umut, kendisine güvenen yönetime ve kendisini destekleyen Karşıyaka taraftarına teşekkür ederek, "Dışarıda inanılmaz bir destek vardı. Bütün Karşıyaka camiasına ve taraftarına bu konuda çok teşekkür ediyorum. Kendi evladına, eski oyuncusuna inanılmaz derecede sahip çıkan bir kulüp. Amacımız; onların güvenini boşa çıkarmamak. Bir Karşıyakalı olarak elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Efeler 09'u hem canlı hem de videolardan izledik"

Efeler 09 müsabakasının çok önemli bir müsabaka olduğunu vurgulayan Umut, "Bütün çalışmalarımızı o maça yönelik yapacağız. Rakibimizi biliyoruz. Maçı hem canlı hem de yayından izledik. Gerekli analizleri yapacağız. Her takımın mutlaka eksikleri, fazlalıkları vardır. Rakibin eksik yönlerinden faydalanmaya çalışacağız. Burası Karşıyaka, büyük bir camia ve bizde buraya layık olmaya çalışacağız. Bu maçı güzel bir sonuçla geçmeyi planlıyoruz. İnşallah bu maç önümüzdeki güzel günlerin habercisi olur" diyerek sözlerini noktaladı.

Öte yandan TFF 3. Lig 2. Grup'ta Efeler 09, 21 puanla üçüncü sırada yer alırken, Karşıyaka ise 19 puanla dördüncü basamakta bulunuyor. - İZMİR