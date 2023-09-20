Karşıyaka'da altyapıdan yükselen tek isim Ferdi Burgaz

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de daha önce 5 yıl boyunca transfer yasağı nedeniyle altyapı patentli kadroyla mücadele eden, yasağı açtıktan sonra geçen 2 sezonda da eskiler ve yenilerden karma kadrolar oluşturan Karşıyaka'da bu sezon yıldızlar topluluğu takımda forma giyen altyapıdan tek isim Ferdi Burgaz oldu. Bergama Belediyespor'dan 2019 yılında altyapıya kazandırılan, 2020-2021 sezonunda henüz 18 yaşındayken profesyonel sözleşme bile imzalamadan 8 maçta ilk 11'de forma giyen Ferdi, 2 sene unutulduktan sonra müthiş bir geri dönüş yaptı.

Profesyonel kadroda forma giydiği dönemin ardından geçen 2 sezonda U19 takımında oynatılıp, A takımda yalnız 2 maçta süre alabilen genç sol bek, bu yıl formayı tekrar kaptı. Futbol Federasyonu'nin 3'üncü Lig için belirlediği ilk 11'de 22 yaş ve altında 2 futbolcunun forma giymesi zorunluluğuyla da as kadroya dönüş yolu açılan 20 yaşındaki futbolcu, performansıyl takımdaki yerini bileğinin hakkıyla aldı. Kamp dönemini çok iyi geçiren genç sol bek, birçok yıldız futbolcunun yer aldığı takımda ilk 11'de altyapı patentli tek isim olarak başarıyla görev yaptı.