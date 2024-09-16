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Karşıyaka'da Altyapı Koordinatörü Birand Yaytaş Oldu

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup takımı Karşıyaka, futbol altyapı koordinatörlüğü görevine eski futbolcu ve antrenör Birand Yaytaş'ı atadı. Kulüp, Yaytaş'a başarılar dileyerek, önceki koordinatör Tayfun Yungul'a teşekkür etti.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcisi Karşıyaka'da futbol altyapı koordinatörlüğü görevine takımın eski futbolcu ve antrenörlerinden Birand Yaytaş getirildi.

Daha önce futbol altyapısının yönetimden Mehmet Karal'a bağlandığı yeşil-kırmızılılar, "Kulübümüzün eski kaptanlarından, camiamızın evladı Sayın Birand Yaytaş, futbol altyapı koordinatörlüğü görevine getirilmiştir. Kıymetli hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz. Sayın Tayfun Yungul'a, futbol altyapımıza hizmetleri için teşekkür eder, başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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