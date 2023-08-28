Karşıyaka'da Ali Say ve Yılmaz Ceylan'ın Durumu Belirsiz

Karşıyaka yönetimi, Ali Say ve Yılmaz Ceylan'ın takımdan ayrılmasıyla ilgili kararını vermek üzere. İki oyuncunun kadroda tutulması yönünde eğilim olduğu belirtilirken, son kararın yakında açıklanması bekleniyor.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da yönetim kurulu, takımdan ayrılması gündeme gelen Ali Say ve Yılmaz Ceylan'la ilgili kararını vermeye hazırlanıyor. Yeşil-kırmızılı ekibin Bolu kampında bireysel çalışan kanat oyuncuları Ali ve Yılmaz, dün İzmir'de yapılan antrenmanda yer almadı. Yönetimin iki oyuncuyu da kadroda tutmaya sıcak baktığı öğrenilirken, son kararın kısa süre içerisinde verileceği bildirildi. Geçen sezon devre arasında transfer edilen Ali ve Yılmaz gözden çıkarılmaları halinde kendilerine kulüp arayacak.