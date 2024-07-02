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Karşıyaka'da Ahmet Akteke sportif direktörlüğe getirildi

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Karşıyaka'da yeni sezon öncesi sportif direktörlük görevine Ahmet Akteke getirildi. Akteke'nin görevi, geçen sezon görev yapan Korhan Özen'in istifasının ardından devralacak.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon öncesi hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Karşıyaka'da sportif direktörlük görevine Ahmet Akteke getirildi.

Geçen sezon görev yapan Korhan Özen'in istifa etmesinin ardından bu görevi Akteke'nin üstleneceği duyuruldu. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın sportif direktörlüğü görevi için Ahmet Akteke ile anlaşmış bulunmaktayız. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz ve Ahmet Akteke'ye takımımız ile birlikte başarılar diliyoruz" denildi. Akteke'nin 1 sezon Turgutluspor'da çalıştıktan sonra son 2 sezonda çalıştığı Karaman FK'da önceki sezon şampiyonluk yaşadığı belirtildi.

BASKETBOL ALTYAPI ÖZÇAKAR'A EMANET

Karşıyaka'da basketbol üstyapı ve altyapı organizasyonunun Nazım Torbaoğlu yönetiminde gerçekleşeceğinin açıklanmasının ardından Torbaoğlu, altyapı sorumluluğuna Mustafa Özçakar'ı getirdi. Özçakar'ın yardımcılığını Gürcan Güngören'in üstleneceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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