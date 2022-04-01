Karşıyaka'da 4 eksik

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bileği 5 maçtır bükülmeyen Karşıyaka pazar günü düşme hattındaki Modafen deplasmanına 4 eksikle çıkacak. Yeşil-kırmızılılarda önceki hafta Karbel Karaköprü Belediyespor deplasmanında rakip takım futbolcusuna yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Ertuğrul yine görev yapamayacak.

Burak ve yedek kalecilerden Yunus'un sezonu daha önce kapattığı Kaf-Kaf'ta bu sezon şans bulamayan gençlerden Ferdi'nin de sakatlığı bulunuyor. Karşıyaka'da Modafen önünde defansın sağında Ertuğrul'un yerine yine geçen hafta Çankaya FK maçında iyi bir performans sergileyen Aykut'un görev yapması bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Spor