Karşıyaka'da 4 eksik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karşıyaka'da 4 eksik

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Karşıyaka'da 4 eksik

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bileği 5 maçtır bükülmeyen Karşıyaka pazar günü düşme hattındaki Modafen deplasmanına 4 eksikle çıkacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bileği 5 maçtır bükülmeyen Karşıyaka pazar günü düşme hattındaki Modafen deplasmanına 4 eksikle çıkacak. Yeşil-kırmızılılarda önceki hafta Karbel Karaköprü Belediyespor deplasmanında rakip takım futbolcusuna yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Ertuğrul yine görev yapamayacak.

Burak ve yedek kalecilerden Yunus'un sezonu daha önce kapattığı Kaf-Kaf'ta bu sezon şans bulamayan gençlerden Ferdi'nin de sakatlığı bulunuyor. Karşıyaka'da Modafen önünde defansın sağında Ertuğrul'un yerine yine geçen hafta Çankaya FK maçında iyi bir performans sergileyen Aykut'un görev yapması bekleniyor.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title