Karşıyaka çıkışta

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylarca amatöre düşme korkusu yaşadıktan sonra gecikmeli de olsa teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde çıkışa geçen Karşıyaka, düşme hattındaki Modafen'i de deplasmanda Cenk'in penaltı golüyle 1-0 yenerken, alt sıralarla bağını tamamen kopardı. Erman Güraçar teknik direktörlük görevine geldikten sonra çıkışa geçip oynadığı 10 maçta yalnız Orduspor 1967 deplasmanında uzatma anlarından mağlup olan Karşıyaka, 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Son 5 maçı ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle geçen Karşıyaka, puanını 40'a çıkardı. Bitime 5 maç kala düşme hattına 10 puan fark atıp 9'uncu sıraya tırmanan yeşil-kırmızılılar, Play-Off barajının da 10 puan gerisinde yer alıyor. İzmir temsilcisi, Ağrı 1970 Spor, Edirnespor (D), Fethiyespor, Belediye Derincespor ve Kırklareli Büyük Anadoluspor (D) maçlarıyla sezonu tamamlayacak.