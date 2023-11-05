Karşıyaka, Çeşme'de kamp yaparak güç depoladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bay geçireceği haftayı Çeşme'de kamp yaparak değerlendiren Karşıyaka 4 günlük kampta hem güç depoladı hem de stres attı. Çeşme'de iyi bir çalışma ortamı yakalayıp eğlenceli çalışmalar da yapan Karşıyaka, kampını ünlü Ilıca Plajı'nda kuvvet antrenmanıyla noktaladı. Karşıyaka kadrosunun en tecrübeli ismi olan kaleci Haydar, takımla ilgili kulübün sosyal medya sayfalarına, "Kampta yoğun tempo ile tam anlamıyla lige adapte olduk. Kamplar zor geçer ama bulunduğumuz ortam ve şartlar bize çok iyi geldi. Bizim için farklı bir deneyim oldu. Elimizden gelen bütün özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki maçlarda bu çalışmanın meyvelerini alacağız. Yönetimimize bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Taraftarımız bize moral ve motivasyon anlamında itici güç olarak desteğini hiçbir zaman esirgemiyor. Bundan sonrakmi süreçte de bizi yalnız bırakmayacaklarından eminiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor