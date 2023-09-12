Karşıyaka, Cenk Ahmet Alkılıç ile anlaştı

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, transfer döneminin son günlerinde yıllardır Süper Lig ve 1'inci Lig'de görev yapan kanat oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç ile anlaştı. Uzun soluklu kariyerinde geçen sezon yıldızlar topluluğu Eyüpspor'la 1'inci Lig'de Play-Off oynayan, bu sezona ise Boluspor'da başlayan 35 yaşındaki tecrübeli yıldız yeşil-kırmızılılara resmi imza atacak.

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Cenk Ahmet, 2006'da Beyberbeyi'nde profesyonel olarak, 2009-2013 arasında forma giydiği Altay'da parladı. Altay'daki performansıyla Süper Lig'deki Çaykur Rizespor'un yolunu tutan futbolcu, Kayseri Erciyesspor, Alanyaspor, Başakşehir, Erzurumspor'da da forma giydi. Cenk Ahmet Alkılıç, kariyerinde Süper Lig'de 146 maçta 17 gol atıp, 13 asist yaptı. Tecrübeli yıldız 1'inci Lig'de ise 195 karşılaşmada 21 kez rakip fileleri havalandırarak 30 asist yaptı.

DİJİTAL KOMBİNELER SATIŞTA

İddialı bir kadroyla girdiği ligdeki ilk maçında Eynesil Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenerek gövde gösterisi yapan Karşıyaka'da taraftarın merakla beklediği sezonluk kombineler satışa çıktı. Yeni yönetim dijital devrim yaparak kombine kartları kaldırırken, iç saha maçlarında geçerli olacak kombineler internet üzerinden alınacak. Taraftarlar stadyum turnikelerinden telefonları üzerinden QR kodlarını gösterip tribündeki yerlerine giriş yapabilecek. Kombine fiyatları maraton üst 600, maraton alt 850, numaralı alt 1200, VIP A ve C 3 bin, VIP B ise 6 bin TL olarak belirlendi. Geçmiş yıllarda 3 yıllık kombine bileti alan taraftarlar ise kulübe isim bildirdikten ve yapılacak güncelleme sonrası dijital biletleri ile stadyuma giriş yapabilecek.

YENİ ŞUBE OLUŞTU

Karşıyaka'da Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin ve şube yönetiminden Osman Dal'ın istifaları sonrası yeni şube yönetimi de belirlendi. Bu sezon şampiyonluktan başka bir hedefin olmadığı futbolda yeni oluşan futbol şubede Başkanı Azat Yeşil, asbaşkanlar İlker Ergüllü, Cenk Karace, Mustafa Karabağlı, Hasan Yıldırım ve Mustafa Taşova gibi isimler yer alacak.