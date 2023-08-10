Karşıyaka, Çankaya FK'ya 3-0 mağlup oldu

Karşıyaka, Bolu'da oynadığı hazırlık maçında Çankaya FK'ya 3-0 yenildi. İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Karşıyaka, ikinci yarıda da istediği sonucu alamadı. Bu maçla birlikte Bolu kampındaki hazırlık maçları tamamlanmış oldu.

Hazırlık maçında Çankaya FK ile karşı karşıya gelen Karşıyaka, müsabakayı 3-0 kaybetti.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Karşıyaka, Ankara ekibi Çankaya FK ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yeşil-kırmızılılar müsabakaya Haydar Yılmaz, Ferdi Burgaz, Erdinç Çepoğlu, Mertcan Koç, Bilal Ceylan, Emre Keleşoğlu, Sefa Küpeli, Enes Nalbantoğlu, Arda Gülmez, Emre Gemici ve Yasin Ozan ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşmaya kötü başlayan Karşıyaka, 14 ile 34. dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı. Maçın ikinci yarısında yaptığı oyuncu değişiklikleriyle oyuna müdahale etmek isteyen teknik direktör Ersin Aka, istediği sonucu alamadı. Müsabakada dakikalar 75'i gösterdiğinde Çankaya FK bir gol daha buldu ve farkı 3'e çıkarttı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca yeşil-kırmızılılar, mücadeleyi 3-0 kaybetti. Öte yandan Karşıyaka, Bolu kampının ilk etabında oynayacağı hazırlık maçlarının tamamlamış oldu. Kaf-Kaf, geçtiğimiz günlerde de Adanaspor'la karşı karşıya gelmiş ve rakibini 2-0 mağlup etmişti. - İZMİR