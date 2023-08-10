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Karşıyaka, Çankaya FK karşısında mağlup oldu

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TFF 3'üncü Lig takımlarından Karşıyaka, Çankaya FK ile oynadığı hazırlık maçında 3-0 mağlup oldu. Karşıyaka, Bolu kampının ilk etabını tamamlayarak İzmir'e döndü.

TFF 3'üncü Lig'de şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro kuran Karşıyaka, Bolu kampında oynadığı ilk hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi Adanaspor'u 2-0 yendikten sonra 2'nci sınavda kendisiyle aynı ligdeki Çankaya FK önünde dağıldı. Yeni transferler, eskiler ve altyapı patentli gençlerden karma kadro oluşturup sahaya Haydar - Bilal, Mertcan, Erdinç, Ferdi, Sefa Küpeli, Emre Keleşoğlu, Enes Nalbantoğlu, Arda Gülmez, Emre Gemici, Yasin Ozan ilk 11'yle çıkan İzmir ekibi, rakibine 3-0'lık farklı skorla mağlup oldu. Bu karşılaşmanın ardından kampın 10 günlük ilk etabını tamamlayarak İzmir'e dönen Karşıyaka, 2 gün sonra Bolu'da yeniden aynı yerde kampa girecek. Yeşil-kırmızılı ekip 11 gün sürecek 2'nci etap kampında 3 veya 4 hazırlık maçı daha oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Çankaya İzmir Spor Haberler

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