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Karşıyaka, Bursaspor ile Zorlu Bir Mücadeleye Çıkıyor

Karşıyaka, Bursaspor ile Zorlu Bir Mücadeleye Çıkıyor
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TFF 3. Lig 1. Grup 15. haftasında Karşıyaka, yarın saat 14.00'te Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ev sahibi Bursaspor'un liderliği sürerken, Karşıyaka galibiyet peşinde. Taraftar kontenjanı konusundaki anlaşmazlık da dikkat çekiyor.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup 15. haftada yarın deplasmanda Bursa spor ile mücadele edecek.

TFF 3. Lig 1. Grup 15. haftasında Karşıyaka yarın saat 14.00'te Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda Bursa spor'la karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı Kastamonu bölgesi hakemlerinden Emre Kaan Çalışkan yönetecek.

Müsabaka öncesinde ev sahibi ekip Bursa spor'un yenilgisi bulunmazken, 12 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 38 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Karşıyaka ise 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 27 puanla 3. sırada yer alıyor. İlk yarının son maçında İzmir ekibi, rakibini yenerek hem Bursa spor'a ilk mağlubiyetini tattırmayı hem de devreye mutlu girmenin planlarını yapıyor.

Son olarak 2020 yılında oynan Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen iki takımın maçını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da tribününden takip edecek.

Karşıyaka'dan kontenjan isyanı

Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu, Karşıyaka taraftarlarından 500 kişinin stada alınmasına onay verince yeşil-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi. İzmir ekibinin taraftarları, normalde iki bin 150 kişilik olan deplasman tribünü olan stadyumda yasal yüzde 5'lik kontenjanın kendilerine ayrılmamasına tepki göstererek, kararın değişmesini istedi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ülkemizin iki köklü kulübünün bir araya geleceği bu maçta, kulüplerine olan sevgileri ve bağlılıkları ile nam salmış iki coşkulu tribün de stadyumda yerini alarak bu heyecanı yerinde yaşamak istiyor. Türkiye'ye ve hatta tüm dünyaya, spor kültürümüzün ne denli gelişmiş olduğunu ve en üst seviyedeki rekabetin dostça bir şekilde nasıl gerçekleşebileceğini gösterme fırsatı önümüze gelmiş durumda. Bu doğrultuda; Karşıyaka olarak, misafir takıma ayrılması gereken yüzde 5'lik kontenjanın tamamının taraftarlarımıza açılmasını istiyoruz ve her iki camianın sağduyulu desteği ile bu maçın gıpta ile örnek gösterilecek bir şekilde oynanacağına yürekten inanıyoruz" denildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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