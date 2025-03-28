Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

Ülke şokta! 7.7'lik deprem coğrafyayı beşik gibi salladı
7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti

7,7'lik deprem kamerada! Dev gökdelen saniyeler içinde yerle bir oldu
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi

973 bin liralık hayali iftar
İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu

İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu

Karşıyaka, Bursaspor ile Kritik Maça Çıkıyor

Karşıyaka, Bursaspor ile Kritik Maça Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Karşıyaka, Bursaspor'u konuk edecek. Yeşil-kırmızılı takım, düşme hattından uzaklaşmak ve 11 maçlık kazanamama serisini sonlandırmak istiyor.

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın Bursaspor'u konuk edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 23. haftasında yarın saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. başlayacak. Ligde 8 galibiyet, 14 mağlubiyetle 12. sırada bulunan yeşil-kırmızılılar, Bursaspor'u mağlup ederek 11 maçlık kazanamama serisini sona erdirip düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Konuk ekip ise 10 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan müsabakayı Karşıyaka, 76-70'lik skorla kazandı.

Müsabakayı Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon ve Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title