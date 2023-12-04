Karşıyaka, Bulvarspor'la berabere kalarak puan kaybı yaşadı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Bulvarspor'la evinde golsüz berabere kalarak Recep Umut yönetiminde ilk kez puan kaybı yaşadı.

Sezona teknik direktör Ersin Aka yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, istediği sonuçları alamayınca ligin 10. haftasındaki Anadolu Üniversitesi mağlubiyeti sonrası Ersin Aka ile yollarını ayırıp takımın başına devre arasına kadar antrenör Recep Umut'u getirdi. Umut yönetimindeki ilk maçında önce Kelkit Hürriyet'i daha sonra da Efeler 09'u mağlup eden yeşil-kırmızılılar, ilk puan kaybını Bulvarspor karşısında yaşadı. Böylece zirveyle arasındaki puan farkını 4'e çıkaran Karşıyaka, puan tablosunda da 4. sıraya geriledi. Recep Umut ve ekibi, tekrar zirveye yaklaşmak için yoğun mesai harcayacakları öğrenildi.

Emre Gemici ile yollar ayrılma aşamasında

Yaklaşık 1.5 sezondur Karşıyaka formasını giyen Emre Gemici'nin devre arasında yeşil-kırmızılı takımla yollarının ayrılması bekleniyor. Hafta içi izin alarak antrenmanlara çıkmayan golcü oyuncu, bu süreçte kendisine kulüp baktığı da öğrenildi. İskenderunspor'dan yeşil-kırmızılı ekibe gol kralı olarak gelen Gemici, geçen sezon 12 gol atarak takımın en skorer oyuncularından birisi olmayı başardı. Bu sezon ise ilk 4 hafta ilk 11 olarak sahaya çıkan 29 yaşındaki oyuncu, daha sonra kulübeye çekildi. Sadece ligin ikinci haftasındaki Amasyaspor mücadelesinde 2 gol atan Gemici, şans bulduğu son 8 maçta ise skor üretmedi. - İZMİR