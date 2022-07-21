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Karşıyaka, Bolu yolcusu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Karşıyaka, Bolu yolcusu

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi antrenmanların İzmir'deki ilk etabını tamamlayan Karşıyaka, yarın Bolu Esentepe'de 12 günlüğüne kampa girecek.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi antrenmanların İzmir'deki ilk etabını tamamlayan Karşıyaka, yarın Bolu Esentepe'de 12 günlüğüne kampa girecek.

Yeşil-kırmızılı ekip, U19 takımından 9 futbolcu dahil olmak üzere kadrodaki 31 oyuncuyu da Bolu kampına götürecek. Takımı 25 kişiye düşürmeyi planlayan teknik direktör Erman Güraçar, kadroda elemeyi kamp dönüşü yapacak. İzmir ekibi, kampta 3 hazırlık maçı da oynayacak. Transferde 6 takviye yapıp frene basan Karşıyaka, transfere kamp dönemindeki ihtiyaca göre karar verecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka İzmir Bolu Spor Haberler

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