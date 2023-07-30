Karşıyaka, Bolu'ya kampa gidiyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Karşıyaka, Bolu'ya kampa gitmek için hazırlıklarını tamamladı. Takım, teknik direktör Ersin Aka yönetiminde 10 gün sürecek olan kamp için yola çıkacak. Transfer çalışmalarının kongre öncesine kadar durdurulması bekleniyor.