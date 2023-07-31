Karşıyaka, Bolu kampı için yola çıktı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka, İzmir'deki ilk etap çalışmalarının ardından 10 günlük Bolu kampı için yola çıktı. Yeşil-kırmızılı kafileyi İlker Ergüllü ve diğer yöneticiler uğurladı.