Karşıyaka, Bolu kampı için yola çıktı
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TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka, İzmir'deki ilk etap çalışmalarının ardından 10 günlük Bolu kampı için yola çıktı. Yeşil-kırmızılı kafileyi İlker Ergüllü ve diğer yöneticiler uğurladı.
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka, İzmir'deki ilk etap çalışmalarının ardından 10 günlük Bolu kampı için yola çıktı.
Yeşil-kırmızılı kafileyi Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nden kampa 12-13 Ağustos'taki olağanüstü kongrede seçime tek aday olarak girmeye hazırlanan İlker Ergüllü, eski başkanlardan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karace, Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin, eski yöneticilerden Ziyanur Hasbay ve Hasan Yıldırım uğurladı. Kamp öncesi tesislerde takımla görüşme yapan İlker Ergüllü, futbol şubesiyle de toplantı gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor