Karşıyaka, Beşiktaş'tan Bilal Ceylan'ı transfer etti

TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka, transferde Beşiktaş'tan kiraladığı 19 yaşındaki sağ bek Bilal Ceylan'la resmi sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılı kulüp, siyah-beyazlıların Eskişehirspor'dan 2021 yılında 350 bin Euro bonservis bedeliyle alıp tecrübe kazanması için farklı kulüplere kiralık gönderdiği genç oyuncuyla ilgili, "2003 doğumlu savunma oyuncusu Bilal Ceylan'ın sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi için Beşiktaş JK ile karşılıklı anlaşmış bulunmaktayız. Bilal'e hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz. Eskişehirspor ile profesyonel olduktan sonra Beşiktaş'a transfer olan, Bandırmaspor, Çankaya FK ve Nazilli Belediyespor'da forma giyen Bilal Ceylan, geçtiğimiz sezon 25 karşılaşmada sahada yer aldı" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor