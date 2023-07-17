Karşıyaka, Beşiktaş'tan Bilal Ceylan'ı kiraladı

Karşıyaka, Beşiktaş'tan sağ bek oyuncusu Bilal Ceylan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Karşıyaka Spor Kulübü, Beşiktaş'tan sağ bek oyuncusu Bilal Ceylan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "2003 doğumlu savunma oyuncusu Bilal Ceylan'ın sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi için Beşiktaş JK ile karşılıklı anlaşmış bulunmaktayız. Bilal'e hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR