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Karşıyaka, Beşiktaş'a Konuk Oluyor

Karşıyaka, Beşiktaş'a Konuk Oluyor
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Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Karşıyaka, yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Her iki takım da son iki maçını kazanarak formda. Müsabakanın saat 18.00'de başlaması bekleniyor.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Karşıyaka, yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. BJK Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 18.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 2 galibiyet 1 mağlubiyetle ligde 4. sırada yer alıyor. Ev sahibi Beşiktaş'ın da tıpkı Karşıyaka gibi 2 galibiyet 1 mağlubiyeti bulunurken averajdan dolayı puan tablosunda 6. basamakta yer alıyor. İki takım da ligde oynadığı son iki maçını kazanırken, bu müsabakayı hatasız geçip üst üste üçüncü galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Öte yandan yeşil-kırmızılılar bu sezon deplasmanda oynadığı tek maçta galibiyet sevinci yaşayamazken, siyah-beyazlılar ise evinde oynadığı tek maçta da hata yapmayıp kazanan taraf oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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