Karşıyaka, Berk Yıldız ve Ahmet Yazar'ı transfer etmeyi düşünüyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezona günler kala transfer arayışlarını sürdüren Karşıyaka, 1'inci Lig ekiplerinde bir dönem forma giyen kanat oyuncusu Berk Yıldız ve Ahmet Yazar'ı gündeme aldı.

Futbola 2007 yılında Karşıyaka'da başlayıp 2008'de Galatasaray altyapısına geçen 27 yaşındaki Berk, Elazığspor, Adana Demirspor, Boluspor ve Yeni Malatyaspor kulüplerinde görev yaptı. Bu sezon Boluspor'da forma giyen deneyimli oyuncu 4 maçta 242 dakika süre aldı ancak skora katkı yapamadı. Yönetimin transferi için ısrarcı olduğu Berk alınırsa 15 yıl sonra yuvaya dönecek.

Tuzlasporlu 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet ise daha önce Eyüpspor, Pendikspor ve Ankaragücü kulüplerinde görev yaptı.

Öte yandan Karşıyaka, kanatlarda görev yapan Yılmaz Ceylan'ı 1 milyon 750 bin TL bonservis bedeli ve 250 bin TL alacağını bırakması karşılığında Amed Sportif'e satmıştı.