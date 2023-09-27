Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda Karşıyaka, Bergama Sportif'i 2-0 yenerek tur atladı. Karşıyaka, lider durumda olduğu ligdeki başarısını kupada da sürdürdü.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Muhammed Ömür, Mustafa Cem Büyük, Berk Tezcan

KARŞIYAKA: Hasan - Berat (Dk. 79 Arda Gülmez), Ömer Alper (Dk. 72 Erdinç), Mertcan, Emre Özsarı, Fatih Çiplak (Dk. 46 Emrecan), Cenk Ahmet (Dk. 72 Hakan Erçelik), Barış Sağır, Mustafa Durgun, Fatih Taşdelen (Dk. 86 Emre Keleşoğlu), Adem Büyük

BERGAMA SPORTİF: Doğukan - Kağan, Ferhat (Dk. 80 Melih Serhat), Burak, İbrahim, Erhan Şentürk, Arda, Mert (Dk. 88 Melih Şencan), Mete (Dk. 68 Yılmaz), Samet (Dk. Fuat), Aziz (Dk. 68 Ali Emre)

GOLLER: Dk. 52 Ferhat (Kendi kalesine), Dk. 89 Mustafa Durgun ( Karşıyaka )

SARI KARTLAR: Mete ( Bergama ), Hasan, Erdinç ( Karşıyaka )

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda Karşıyaka, Bergama Sportif'i yenerek tur atladı: 2-0. Yeşil-kırmızılı ekip Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmayı 52'nci dakikada Ferhat'ın kendi kalesine ve 89'uncu dakikada Mustafa Durgun'un attığı gollerle kazandı. Bu sezon TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 3'te 3 yapıp lider durumda olan Karşıyaka, kupada da yoluna devam etti. Kaf-Kaf kupada sahaya takıma geç katılıp ligde ilk 11'de şans bulamayan isimlerle çıktı.

22'nci dakikada soldan ceza sahasına giren Bergamalı İbrahim'in şutunda kaleci Hasan gole engel oldu.

36'ncı dakikada gelişen konuk ekip atağında Samet'in ara pasıyla ceza alanına giren Erhan Şentürk'ün karşı karşıya pozisyonda şutunda Hasan yine golü önledi.

45'inci dakikada ev sahibi golden oldu. Bergama ceza sahasındaki karambolde Adem Büyük'ün röveşatasını kale içindeki Samet çizgiden çıkardı.

50'nci dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Soldan sıfıra inen Fatih Taşdelen'in zor pozisyonda şutunu kaleci Doğukan kornere çeldi.

52'nci dakikada Karşıyaka öne geçti. Mustafa Durgun'un sağdan kullandığı kornere ön direkte Adem Büyük'ün kafa şutu Bergama defansında Ferhat'a da çarpıp ağlara gitti: 1-0.

89'uncu dakikada soldan ceza alanına giren Mustafa Durgun skoru belirledi: 2-0.