Karşıyaka, Berat Kalkan'ı transfer etti
Karşıyaka, Süper Lig takımı Kasımpaşa'dan sol kanat oyuncusu Berat Kalkan'ı transfer etti. Geçen sezon Süper Lig'de 10 maça çıkan genç futbolcu, yeni sezonda Karşıyaka formasıyla mücadele edecek.
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka, dün gece yarısı önemli bir transfer gerçekleştirdi. Yeşil-kırmızılılar, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'dan sol kanat Berat Kalkan'la sözleşme imzaladı.
Geçen sezon Süper Lig'de 10 karşılaşmada görev yapan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon aynı ligde 1 kez şans buldu. Amed Sportif'e transfer olan Yılmaz'ın yerine alınan Berat, yeni sezonda Karşıyaka'nın başarısı için ter dökecek. Kasımpaşa'da profesyonel olan genç krampon, 2020-21'in ikinci yarısında kiralık olarak Karacabey Belediyespor'da oynadı.