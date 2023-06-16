Karşıyaka Belediyesi Yaz Spor Okullarıyla Aktif Yaşamı Destekliyor

Karşıyaka Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla düzenlediği ücretsiz kurslar ile aktif yaşamı desteklemeye devam ediyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Spor, beden sağlığının yanı sıra ruh sağlığını da destekleyen önemli bir aktivite. Çocuklarımızın ve gençlerimizin tatil dönemini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak; ruhsal, bedensel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yaz spor okullarını başlattık. Bu kurslarda katılımcılar bir yandan becerilerini geliştirirken bir yandan da sosyalleşme imkanı buluyor" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla düzenlediği ücretsiz kurslar ile aktif yaşamı desteklemeye devam ediyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, " Spor, beden sağlığının yanı sıra ruh sağlığını da destekleyen önemli bir aktivite. Çocuklarımızın ve gençlerimizin tatil dönemini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak; ruhsal, bedensel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yaz spor okullarını başlattık. Bu kurslarda katılımcılar bir yandan becerilerini geliştirirken bir yandan da sosyalleşme imkanı buluyor" dedi.

Özellikle genç nesillerin sağlıklı gelişimini desteklemeyi hedefleyen Karşıyaka Belediyesi yaz döneminde açtığı ücretsiz spor okullarıyla spor kültürünü yaygınlaştırıyor.

Sporu hayatının parçası haline getiren nesiller yetiştirmeyi önemsediklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Sporla iç içe yaşayan bir kent için çalışıyoruz. Karşıyaka'mızda sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesi için sporu önemsiyor, hayatımızın merkezine alıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, yaz dönemlerinde birçok yaş grubuna yönelik ücretsiz spor okulları açarak toplum sağlığına yerel yönetimler düzeyinde katkı sunuyor. Spor İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen kurslarda katılımcılar hem değişik branşlarla tanıştırılıyor hem de düzenli spor alışkanlığı kazandırılıyor.

9 FARKLI BRANŞ

Karşıyaka Belediyesi'nin modern tesislerinde yüzme, atletizm, basketbol, voleybol, cimnastik, judo, masa tenisi, okçuluk, kano, kadın aikido, engelli aikido branşlarında değişik yaş gruplarına yönelik kurslar düzenleniyor. Yaz spor okullarından yararlanmak isteyenler Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda veya kursların gerçekleştirildiği tesislerde kayıt yaptırabiliyor, 0(232) 324 73 63 numaralı hattan iletişime geçebiliyor. Cimnastiğe 4-10 yaş, atletizme 6-13 yaş, okçuluğa 7-18 yaş, voleybola 6-16 yaş, kanoya 10 yaş ve üzeri, masa tenisine 7 yaş ve üzeri, basketbola 7-14 yaş, judoya 7-12 yaş, yüzmeye 6-14 yaş aralığındaki katılımcılar kayıtlar yaptırabiliyor. Kadın aikido ve engelli aikido başvurularında ise yaş sınırı bulunmuyor.

MODERN TESİSLERDE EĞİTİM

Yaz spor okulları kapsamında verilen eğitimler Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı modern ve gelişmiş tesislerde gerçekleştiriliyor. Okçuluk, masa tenisi ve jimnastiğe Zühtü Işıl Spor Salonu; basketbola Muharrem Candaş Spor Salonu; judoya Bülent Ecevit Kültür Merkezi; voleybola Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ev sahipliği yapıyor. Yüzme kursları ise Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu'nda gerçekleştiriliyor. Kano dersleri Tahir Secder Akıncı Su Sporları Merkezi'nde devam ederken atletizm eğitimleri ise Semra Aksu Parkı'nda yapılıyor.

HEDEF: SPORLA İÇ İÇE NESİLLE

Sporla iç içe nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Spor, beden sağlığının yanı sıra ruh sağlığını da destekleyen önemli bir aktivite. Çocuklarımızın ve gençlerimizin tatil dönemini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak; ruhsal, bedensel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yaz spor okullarını başlattık. Bu kurslarda katılımcılar bir yandan becerilerini geliştirirken bir yandan da sosyalleşme imkanı buluyor. Hem nitelikli hem de keyifli bir yaz tatili için tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi spor okullarımıza bekliyoruz. Karşıyaka Belediyesi olarak sporla iç içe yaşayan bir kent için çalışıyoruz. Karşıyaka'mızda sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesi için sporu önemsiyor, hayatımızın merkezine alıyoruz" dedi.