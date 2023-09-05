Karşıyaka Belediyesi Yaz Okulları Tamamlandı

Karşıyaka Belediyesi tarafından tatil döneminde çocukların yaşamına hareket katmak ve sporla buluşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen yaz okulları tamamlandı.

Yüzmeden okçuluğa kadar 12 ayrı branşta gerçekleştirilen kurslara katılan yaklaşık 5 bin çocuk hem sportif yeteneklerini geliştirdi hem de yaşıtlarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı.

2,5 AY EĞİTİM ALDILAR

Çocuk ve gençler için yıl boyunca farklı spor dallarında eğitim ve etkinlikler düzenleyen Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, tatili şehirde geçiren öğrencileri de Yaz Okulları'nda buluşturdu. Geçen haziran ayında açılışı yapılan basketbol, voleybol, yüzme, temel hareket eğitimi, cimnastik, judo, bocce, aikido, kano, atletizm, okçuluk ve bale kurslarına, 6-14 yaş aralığındaki yaklaşık 5 bin çocuk katıldı. Alanlarında uzman eğitmenlerin görev yaptığı dersler yaklaşık 2,5 ay sürdü.

YÜZMEYE BÜYÜK İLGİ

Spor kursları arasında en çok ilgi gören branş ise yüzme oldu. 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nun yan tarafında bulunan Karşıyaka Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşen yüzme kurslarına katılan 2 bin 800 çocuk hem spor yaptı hem de yaz sıcağında serinleyip eğlenceli vakit geçirdi.

Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 4 Eylül itibarıyla kış dönemi kayıtlarını açacak ve kurslar, 16 Eylül'de yeniden başlayacak.

SPORLA İÇ İÇE NESİLLER

Sporla iç içe nesiller yetiştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyaka'mızda sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesi için sporu önemsiyor, hayatımızın merkezine alıyoruz. Bu anlayışla düzenlediğimiz Yaz Okulları'nda yüzlerce çocuğumuza hizmet verdik. Karşıyaka'mızın sporsever çocukları ile gurur duyuyor, onlara yakışan hizmetler sunmak için daima var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.