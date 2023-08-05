Karşıyaka Belediyesi Tay Park'ta çocukları binicilik sporuyla buluşturuyor

Karşıyaka Belediyesi, Tay Park'ta faaliyet gösteren Cordelion Taypark Binicilik Okulu ile çocukları binicilik sporuyla tanıştırıyor. Bugüne kadar yaklaşık 20 bin çocuğa hizmet veren okul, çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, tesis içerisinde pony cinsi atlarla keyifli turlar da düzenleniyor.

Karşıyaka Belediyesi, kentin en sevilen tesislerinden biri olan Tay Park'ta İzmirli çocukları binicilik sporu ile buluşturmaya devam ediyor. Tesis içerisinde iki buçuk yıl önce faaliyete geçirilen Cordelion Taypark Binicilik Okulu, bugüne kadar yaklaşık 20 bin çocuğa hizmet verdi. Başkan Cemil Tugay "Çocuklarımızın sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan binicilik sporuyla tanışması ve yeni sporcuların yetişmesi için çalışıyoruz" dedi.

HEDEF SAĞLIKLI NESİLLER

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın sporla iç içe, sağlıklı nesiller yetiştirme vizyonuyla Aralık 2019'da kurulan Cordelion Taypark Binicilik Okulu, hem ailelerden hem de çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Üstü kapalı manej alanında tecrübeli binicilik antrenörleri tarafından çocuklara eğitimler verilirken, isteyen minikler için kısa gezi turları da yapılıyor. Hem eğitimler hem de turlar, 'çocuk atı' denilen ve uysallıkları ile bilinen pony cinsi atlar ile gerçekleştiriliyor.

KENT İÇİNDE, ULAŞILABİLİR İMKAN

Binicilik eğitimlerine 8-15 yaş aralığında olan, 50 kilogramın altındaki çocuklar katılabiliyor. Deneme dersinin ardından, başlangıç olarak bir ay süresince haftada bir gün, 30 dakikalık eğitimler veriliyor. Şehir merkezinde sunulan bu imkan sayesinde ata binmek ve binicilik sporuyla uğraşmak daha erişilebilir hale gelirken; çocuklara hem zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayan, hem de sosyalleşme imkanı yaratıp hayvan sevgilerini güçlendiren keyifli bir ortam sunuluyor.

PONY İLE KEYİFLİ TURLAR

Eğitimlerden ayrı olarak düzenlenen kısa gezi turlarına ise 4 yaşını doldurmuş miniklerden 12 yaşa kadar olan, 50 kg altındaki tüm çocuklar katılabiliyor. Ayrıca, bu yaş aralığında bulunan ve at üzerinde durabilen özel durumlu çocuklar da sağlık belgeleri sunulduğu takdirde, hafta sonu dışında haftada bir kez ücretsiz olarak turlardan yararlanabiliyor. Hizmetlere ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler, 0538 843 80 69 numaralı telefondan tesise ulaşabiliyor.

"ATATÜRK'ÜN İZİNDEN YÜRÜYORÜZ"

Binicilik sporunun önemi ve yararlarına dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Cordelion Taypark'ı, manej kalitesini artırıp yenileyerek, profesyonel bir ekip kurarak ve daha pek çok nitelikli düzenleme yaparak Aralık 2019'da Binicilik Okulu olarak kentimizin hizmetine sunduk. O tarihten bu yana binlerce çocuğumuzu, tarihimizde ve kültürümüzde önemli bir yeri olan atlarla ve binicilik sporuyla tanıştırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Usta antrenörlerimiz ve personelimiz sayesinde çocuklarımız, insan ile hayvan arasındaki duygudaşlığı ve uyumu, güzel ve eğlenceli bir atmosferde yaşama imkanı buluyor. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de usta bir biniciydi ve bu sporun gelişmesi için de öncülük yaptı. Her alanda olduğu gibi, O'nun izinden yürüyoruz" dedi.