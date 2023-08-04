Karşıyaka Belediyesi Spor Yatırımlarına Devam Ediyor

Karşıyaka Belediyesi, 'spor kenti' vizyonuyla tüm Karşıyakalıların spor yapmasına imkan sağlayacak yatırımlara ve organizasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Su sporlarına önem verilen Karşıyaka'da uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerle hem küçük yaşlardan itibaren yüzme öğretiliyor hem de yarışmacı sporcular yetiştiriliyor.

Karşıyaka Belediyesi, ' spor kenti' vizyonuyla tüm Karşıyakalıların spor yapmasına imkan sağlayacak yatırımlara ve organizasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

Su sporlarına önem verilen Karşıyaka'da uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerle hem küçük yaşlardan itibaren yüzme öğretiliyor hem de yarışmacı sporcular yetiştiriliyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Biz Karşıyaka belediyesi olarak Karşıyaka'da yaşayan bütün vatandaşlarımızın spor yapmasını amaçlıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın erken yasta yeteneklerini keşfedip onları doğru spora yönlendirerek desteklemek için çabalıyoruz" diye konuştu.

TEKNİK KAPASİTESİ YÜKSEK PROFESYONEL ORTAMLARDA SPOR İMKANI

Karşıyaka Belediyesi, sağlığın en önemli destekleyicisi olan spor alışkanlığını kent yaşamının bir parçası haline getirmek için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Açık spor alanlarının yanı sıra profesyonel sporculara hizmet edecek teknik kapasiteye sahip kapalı spor salonları ve kapalı havuz da Karşıyakalıların kullanımına sunuluyor. Sportif Yetenek Ölçüm Merkezi'nde uygulanan testlerin sonuçlarına göre çocuklar doğru spor branşlarına yönlendirilirken, lisanslı sporculara da performans ölçüm imkanı sunularak gelişimleri takip ediliyor. Karşıyaka'da su sporlarına olan özel ilgiye yönelik hizmetler de teknolojik donanımı, dizaynı, hijyen ve güvenliğiyle ön plana çıkan tesislerde sunuluyor. Karşıyaka Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen kurslarda uzman eğitmenler eşliğinde hem yüzme öğretiliyor hem de yarışmacı sporcular yetiştiriliyor. Düzenlenen spor kurslarına, özellikle yüzme branşına Karşıyakalılar da yoğun ilgi gösteriyor.

ÇOCUKLARIMIZI DOĞRU SPOR BRANŞINA YÖNLENDİRİYORUZ

Karşıyaka Belediyesi'nin tüm Karşıyakalıların spor yapmasını hedeflediğini ve bu hedefe yönelik yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyaka'mız 7'den 70'e sporla iç içe yaşayan bir kent. Çocuklarımızın erken yaşta yeteneklerini keşfedip onları doğru spora yönlendirerek desteklemek için çabalıyoruz. Sportif yetenek ölçüm merkezimizde yaptığımız testlerle farklı spor branşlarından hangisine yetenekleri olduğunu ölçüyor ve yönlendirmeler yapıyoruz. Yüzme başta olmak üzere su balesi ve su topunun da aralarında bulunduğu su sporlarına özel ilgi gösteriyoruz. Tesislerimizde uzman eğitmenlerle gerçekleştirdiğimiz kurs ve eğitimlerde bin 100 civarında çocuk ve gencimiz hem yarışmacı sporcu olarak hem de yüzmeyi geliştirecek şekilde eğitim alıyorlar. Belediyemizin tüm imkanlarını geleceğimiz olan çocuklarımız seferber ediyor, onları geleceğin profesyonel yüzücüleri olarak yetiştiriyoruz. Kentimizin birçok noktasında açık ve kapalı spor tesislerine yenilerini ekleyerek ya da mevcut olanları modernize ederek Karşıyakalılara sunduğumuz spor imkanlarını sürekli güncelliyoruz" diye konuştu.