Karşıyaka Belediyesi'nin Semra Aksu Atletizm Parkı'nda Geleceğin Şampiyonları Yetişiyor

Karşıyaka Belediyesi'nin bir yıl önce kente kazandırdığı Semra Aksu Atletizm Parkı'nda geleceğin şampiyonları yetişiyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, 'Profesyonel teknik altyapıya sahip spor alanlarımıza yenilerini ekliyoruz. Hem sporla büyüyen sağlıklı nesiller yetiştirmek hem de sağlıklı yaş almayı desteklemek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz' dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin bir yıl önce kente kazandırdığı Semra Aksu Atletizm Parkı'nda geleceğin şampiyonları yetişiyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Profesyonel teknik altyapıya sahip spor alanlarımıza yenilerini ekliyoruz. Hem sporla büyüyen sağlıklı nesiller yetiştirmek hem de sağlıklı yaş almayı desteklemek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin Mavişehir Mahallesi'nde kente kazandırdığı profesyonel teknik altyapıya sahip spor alanlarından Semra Aksu Atletizm Parkı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 7 bin 500 metrekaresi yeşil alan olmak üzere toplam 15 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen parkta 400 metrelik 5 adet kulvardan oluşan tartan pist, 250 metrelik kum pist, üç adım atlama ve uzun atlama alanları bulunuyor.

Semra Aksu Atletizm Parkı'nın açılmasıyla Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü'nün aktif hale getirdiği atletizm branşında yüzden fazla çocuk atletizm sporu yapıyor. Geleceğin şampiyonlarının yetiştirildiği pistten spor okulları, lisanslı sporcular, sağlıklı yaşam maksadıyla spor yapan vatandaşlar ile askeri okul, polis akademisi ve spor bilimleri fakültelerine hazırlanan adaylar da faydalanabiliyor. Karşıyaka'da uzun süredir yapılmayan bireysel ve okullar arası atletizm yarışmaları da düzenleniyor.

Karşıyaka'yı sporla iç içe yaşan bir kent haline getirmek için çalıştıkları belirten Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Karşıyakalı yurttaşlarımızın spora olan ilgisinden memnuniyet duyuyor, sağlıklı yaşamın en önemli unsurlarından sporun kent yaşamında yeterince desteklenmesi için yoğun şekilde çalışıyoruz. Profesyonel teknik altyapıya sahip spor alanlarımıza yenilerini ekliyoruz. Hem sporla büyüyen sağlıklı nesiller yetiştirmek hem de sağlıklı yaş almayı desteklemek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Her bireyin kendi ilgisini çekecek spor dalını bulabilmesi için geniş bir çerçeve ile hizmet sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl Mavişehir Mahallesi'nde atletizm pistimizi hizmete açtık. Türkiye'nin yetiştirdiği efsane atletlerden 'Rüzgarın kızı' lakaplı Semra Aksu'nun adını verdiğimiz pistte yeni şampiyonlar yetiştiriyoruz. Pistten günde ortalama 400 kişi faydalanıyor. Hobi olarak spor yapanlar da antrenman yapmak isteyen lisanslı sporcular da Semra Aksu Atletizm Parkı'nı tercih ediyorlar."