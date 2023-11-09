Karşıyaka Belediyesi'nin Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu'na Rekor Başvuru

Karşıyaka Belediyesi'nin her yıl düzenlediği Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu'na bu yıl rekor düzeyde başvuru yapıldı. 2 bin kontenjanın 2 saat içinde dolması üzerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, tüm yurttaşları koşuya katılmaya davet etti.

Karşıyaka Belediyesi'nin her yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü kapsamında düzenlediği Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu'na rekor başvuru yapıldı.

29'uncu kez gerçekleştirilecek koşu için hazırlanan 2 bin kontenjan 2 saat gibi kısa bir sürede tükendi. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyleyerek tüm yurttaşları anma koşusuna katılmaya davet etti.

Karşıyaka Belediyesi tarafından bu yıl 29'uncu kez düzenlenecek olan 'Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu'na 2 saat gibi kısa bir sürede 2 bin başvuru yapıldı. Koşunun yarış bölümü için açılan kontenjan dolarken, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşecek geleneksel koşuya kayıt yaptıran katılımcıların dışında tüm yurttaşlar da katılabilecek. Her yaştan yüzlerce Atatürk sevdalısını bir araya getirecek Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu 12 Kasım 2023 Pazar sabahı gerçekleştirilecek. Anayasa Meydanı'nda yapılacak ısınma etkinliği 08.30'da başlayacak, koşusunun startı ise 09.00'da verilecek.

4 KİLOMETRELİK GÜZERGAH

Koşu, Anayasa Meydanı'ndan başlayarak Bostanlı istikametine Cemal Gürsel Caddesi (Yalı Bulvarı), Girne Bulvarı, Atatürk Bulvarı'nı takip ederek Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda son bulacak. Rota 08.30'dan 09.50'ye kadar kısım kısım trafiğe kapatılacak. Koşu için gerekli olan kitler 10-11 Kasım tarihlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında Mavibahçe Alışveriş Merkezi'nden temin edilebilecek. Koşunun yarış bölümünde süre takibi kitlerde bulunan çipler ile elektronik sistemle gerçekleştirilecek.

100. YILDA YOĞUN İLGİ

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutladığımız şu günlerde, bize bu değerli emaneti bırakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak üzere Karşıyaka'mızda bir araya geleceğiz. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu'nu her zaman çok önemsiyoruz. Ancak bu yıl bizim için çok daha önemli. Koşu için kayıt sayfamız açılır açılmaz, 2 saat içerisinde 2 bin kişilik kontenjan tükendi. Gösterilen bu ilgi için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Tüm yurttaşlarımızı Ata'mızı anmak üzere Karşıyaka'mıza bekliyoruz" dedi.