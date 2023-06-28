Karşıyaka Belediyesi'nden Sporcu Yetenek Ölçüm Merkezi

Karşıyaka Belediyesi'nin sporu ve sporcuyu destekleme vizyonuyla hayata geçirdiği Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi, yoğun talep görüyor. Merkezde, açıldığı günden bu yana yaklaşık bin 600 sporcuya 2 binden fazla test yapıldı. Çocukların doğru spor branşlarına yönlendirilmesi ve gelecekte iz bırakan sporcular olmaları hedefleniyor.

Karşıyaka Belediyesi'nin Ocak 2022'de, sporu ve sporcuyu destekleme vizyonuyla hayata geçirdiği projelerinden biri olan Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi yoğun talep görüyor. Merkezde, açıldığı günden bu yana yaklaşık bin 600 sporcuya 2 binden fazla test yapıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu testlerle çocuklarımızı doğru spor branşlarına yönlendiriyoruz. Çocuklarımızın gelecekte iz bırakan sporcular olması için çalıyoruz" diye konuştu.

Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu Spor Salonu'nda faaliyet gösteren Sportif Yetenek Ölçüm Merkezi'nde 8-10 yaş arasındaki çocukların sportif yeteneği ölçülüyor. Çocukların sportif yeteneklerini keşfetmek ve kabiliyetleri doğrultusunda doğru branşa yönlendirmek amacıyla 16 farklı performans ve yetenek ölçümü yapılıyor. Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne bağlı uzman spor eğitmenleri eşliğinde ücretsiz yapılan testlerin ardından sonuç raporu hazırlanıyor.

"ÇOCUKLARI DOĞRU SPORA YÖNLENDİRİYORUZ"

Sağlıklı yaşantının en önemli unsuru olan sporu önemsediklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, çocukluk çağında doğru spora yönlendirmenin başarıyı artırarak spora olan sevgiyi desteklediğini söyledi. Merkezin önemli bir hizmet verdiğini belirten Tugay, "Belediye olarak kentteki insanları spora teşvik etmek, sporla ilgili bir politika yürütmek durumundayız. Biz kentte sporun yaygın yapılmasının yanında erken yaşlardan itibaren yetenekli olduğu saptanan çocukların doğru yönlendirilmesini önemsedik. Bu şekilde kentimizden başarılı sporcuların çıkmasına katkı sağlamak istedik. Ailelere 'çocuğunuzun spora özel bir yeteneği var' diyebilirsek onlar için daha anlamlı olacaktır. Çocuklarımızın gelecekte iz bırakan sporcular olması için çalıyoruz" diye konuştu.

KENTİN SPORCU PROFİLİNİN ORTAYA ÇIKMASINA KATKI SAĞLIYOR

Belediyeye bağlı spor okullarında çocuklarımızı doğru spor branşlarına yönlendirmek istediklerini belirten Başkan Tugay, "Bunun için bir referansa ihtiyacımız var. Bu referansın da bilimsel olması gerekiyor. Buradaki sistem için Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde özel bir yazılım hazırlandı, kullanılacak aletlerin temini yapıldı. Burada yaptığımız çalışmayla kentimizde mahalle dağılımları içeren spor profili ortaya çıkarıyoruz. Çalışmanın bu yönünü çok önemsiyoruz. Bu bize Karşıyaka'ya hangi spor dalıyla ilgili altyapı yatırımı yapmamız gerektiği konusunda fikir verecek" diye konuştu.

1600 SPORCUYA 2 BİNİ AŞKIN TEST

Açıldığı günden bu yana 600 kız sporcu, 1000 erkek sporcu olmak üzere toplam bin 600 sporcuya toplamda 2 bini aşkın test gerçekleştirildi. Talebin çok yoğun olduğuna dikkat çeken yetkililer, "Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme testlerimiz bütün İzmir'e hizmet etmekle beraber, Karşıyaka ilçemizdeki 8 - 10 yaşları arasındaki yetenekleri keşfetmeyi, onları test sonucunda doğru branşlara yönlendirmeyi ve 10 yaş üzerindeki sporcularımızın da performans analizlerini yaparak takip etmeyi hedefliyoruz. Karşıyaka'mızın sportif yetenek profilini de çıkarttığımız uygulamamızda, şu ana kadar sadece ilçemizden bin 600'ü aşkın sporcuya bu testler uygulandı. Birçok branşa sporcu yönlendirdiğimiz gibi, özellikle testlerde yüzde 90 üzerinde başarı yakalayan sporcuları periyodik olarak takip ediyoruz. Bu uzun ve meşakkatli bir süreçte olimpiyatlarda, dünya ve avrupa şampiyonalarında, başarılı olacak sporcuları bulup, Türk sporuna kazandırmayı da hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.