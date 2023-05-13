Karşıyaka, Belediye Kütahyaspor'u yenerek Play-Off umudunu sürdürmek istiyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off umudunu son haftaya taşıyabilmek için salı günü şampiyonluk yarışında 2'nci sıradaki Belediye Kütahyaspor'u yenmek zorunda olan Karşıyaka, rakibinin galibiyet serisine de son vermeye çalışacak.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off umudunu son haftaya taşıyabilmek için salı günü şampiyonluk yarışında 2'nci sıradaki Belediye Kütahyaspor'u yenmek zorunda olan Karşıyaka, rakibinin galibiyet serisine de son vermeye çalışacak. Grupta üst üste 5 maçını kazanan Kütahya temsilcisi son 18 maçta 1 kez yenildi. Kütahyaspor, sezonun 2'nci yarısında tek mağlubiyet aldı. Şampiyonluk yarışında lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2 puan geriden takip eden Kütahya, Karşıyaka deplasmanında kazanıp rakibinin hatasını beklemeyi hedefliyor.

Ligde özellikle 2'nci yarıda istikrarı mumla arayan Kaf-Kaf ise 3 haftadır galibiyete hasret kalırken son 2 maçını art arda kaybederek yarışta geriye düştü. İlk yarıda 29 puan toplayan yeşil-kırmızılı ekip, 2'nci yarıdaki 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgiyle 19 puanı hanesine yazdırabildi. İzmir temsilcisinin yüzü son 6 haftada yalnız 1 kez güldü. Karşıyaka rakibi önünde galip gelse bile 4 puan geriden takip ettiği Nevşehir Belediyespor'un deplasmanda Karbel Karaköprü Belediyespor'u yenmesi halinde havlu atacak.