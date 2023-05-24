Karşıyaka beklemede

TFF 3'üncü Lig'de sezonu tamamlayan Karşıyaka'da yönetim sözleşmesi biten futbolcular ve teknik heyetle ilgili kararı önümüzdeki günlerde verecek.

TFF 3'üncü Lig'de sezonu tamamlayan Karşıyaka'da yönetim sözleşmesi biten futbolcular ve teknik heyetle ilgili kararı önümüzdeki günlerde verecek. Sezon bitmeden 5 ismin ayrıldığı, 10 futbolcunun da sözleşmelerinin bittiği yeşil-kırmızılılarda sözleşmesi sona eren teknik direktör Erman Güraçar'la da yeniden anlaşılması beklenmiyor. Karşıyaka'da BaşkanbTurgay Büyükkarcı'nın futbol şube yönetiminde de kan değişikliği yapmayı planladığı öğrenildi.

Kongre tartışmalarının da sürdüğü Karşıyaka'da sicil kurulu, seçimli genel kurul yapılması için çağrılarını sürdüren eski basketbol şube başkanı İlker Ergüllü'nün tartışılan kulüp üyeliğiyle ilgili açıklama yaptı. Kurul, Ergüllü'nün 12.02.2022 tarihinde aldığı adli sicil kaydı ve 2 fotoğraf eşliğinde kulübe üyelik başvurusu yapıp, üyeliğinin 26.04.2022'de yönetim kurulu tarafından onaylandığını açıkladı.