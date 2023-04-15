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Karşıyaka, BC Group Ağrı 1970 Spor'u ağırlıyor

Karşıyaka, BC Group Ağrı 1970 Spor'u ağırlıyor

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off hedefinin gerisine düşen Karşıyaka, BC Group Ağrı 1970 Spor'u ağırlayacak. Bilet fiyatları ve sakatlık durumları da açıklandı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 2 maçta 5 puan kaybederek bitime 6 hafta kala Play-Off hedefinin gerisine düşen Karşıyaka yarın BC Group Ağrı 1970 Spor'u çıkış yakalama hedefiyle ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Bilet fiyatları maraton üst 35, maraton alt 50, numaralı alt 60, VIP 150, misafir tribün 35 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılılarda sezonu kapatan Burak Karapınar'ın yanı sıra Soner'in sakatlığı bulunuyor. Kötü gidişle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Karşıyaka, grupta 44 puanla Play-Off hattındaki Nevşehir Belediyespor'un 3 puan gerisinde yedinci sırada yer alıyor.

Hedefsiz kalan Ağrı 1970'in ise 34 puanı var.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka Spor Ağrı Spor Haberler

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