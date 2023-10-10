Karşıyaka, Batman Petrolspor'u mağlup ederek liderliği geri aldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta en önemli rakiplerinden Batman Petrolspor'u deplasmanda mağlup eden Karşıyaka, liderlik koltuğunu geri aldı. Yönetim, galibiyet primlerini artırarak takıma moral aşıladı. Ayrıca Karşıyaka, iç saha maçlarını 1.5 yıl sonra Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacak.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta en önemli rakiplerinden Batman Petrolspor'u deplasmanda ilk yarıyı mağlup tamamlamasına rağmen 2-1 yenerek liderlik koltuğunu geri alan Karşıyaka'da yönetim kesenin ağzını açtı. Bu sezon şampiyonluk hedefi için deplasman galibiyetlerine 15'er bin TL, iç saha galibiyetlerine ise 10'ar bin TL prim dağıtan yeşil-kırmızılılarda takımla Batman'a giden Başkan Azat Yeşil, kritik 3 puanın primlerini 25'er bin TL'ye çıkardı.

Yönetimden istifa etmesine rağmen Batman'da Karşıyaka'yı yalnız bırakmayan Eski Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin de futbolcular soyunma odasında primin 30 bin TL'ye çıkarılması için tezahürat yapınca takıma 5'er bin TL de kendisi prim dağıtma sözü verdi. Takımın 30'ar bin TL'lik galibiyet primleri hesaplarına yatırılıp moral aşılanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü Bigaspor'u konuk edecek Karşıyaka, ligde de pazar günü Ergene Velimeşespor'u ağırlayacak.

1.5 YIL SONRA BORNOVA'DA

İç saha maçlarını oynadığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın saha zemini üst liglere milli maçlar nedeniyle verilen arada bakıma girince arayışa geçen Karşıyaka, 1.5 yıl sonra Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na dönecek. Alsancak Stadı 2014 yılında kapandıktan sonra yıllarca rakiplerini İzmir Atatürk Stadı'nda ağırlayan Karşıyaka, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında iç saha maçlarını Bornova Stadı'nda oynadı. Yeşil-kırmızılı ekip bu statta son olarak 1 Mayıs 2022'de Belediye Derincespor'la 2-2 berabere kaldı. Kupada Bigaspor, ligde de Ergene Velimeşespor'la Bornova'da rakip olacak Karşıyaka, ardından Alsancak Stadı'na dönecek.

TÜZÜK İÇİN KOMİSYON

Karşıyaka'nın tüzüğünü 7405 Sayılı Spor Kulüpleri Yasası'na uyumlu hale getirmek için dün Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde düzenlenen tüzük kongresi tartışmalar üzerine 16 Ekim Pazartesi gününe ertelenirken, yeni tüzüğü oluşturalacak komisyon belirleyecek. Yönetim kurulu, divan kurulu ve camia temsilcileri ortak akılla tüzük maddelerini tartışıp haftaya kongre onayına sunacak. Taslak tüzükteki bazı değişiklik maddeleri tepki çekmişti.