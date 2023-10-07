Karşıyaka, Batman Petrolspor deplasmanında çıkış arıyor
- Güncelleme:
Spor Haberleri
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta liderlik koltuğunu kaybeden Karşıyaka, Batman Petrolspor deplasmanında galibiyet arayacak.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk 3 maçını kazandıktan sonra geçen hafta evinde Turgutluspor'a tek golle yenilerek liderlik koltuğunu rakibine kaptıran Karşıyaka yarın Batman Petrolspor deplasmanında yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Batman Stadyumu'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Yeşil-kırmızılılarda çapraz bağlarından sakatlanıp sezonu kapatan Efe dışında eksik yok. Grubun iddialı takımlarından Batman Petrolspor'u Karşıyaka'nın eski teknik direktörlerinden Mesut Toros çalıştırıyor. Grupta Karşıyaka 4 maçta 9 puan toplarken, Batman ise 3 maçta 5 puanı hanesine yazdırdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor