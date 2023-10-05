Karşıyaka, Batman Petrolspor deplasmanında çıkış arıyor
- Güncelleme:
Spor Haberleri
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup lideri Karşıyaka, Turgutluspor'a yenilerek liderlikten düştü. Takım, Batman Petrolspor deplasmanında galibiyet arayacak.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 3 galibiyetin ardından sezonun ilk yenilgisini evinde Turgutluspor'dan alarak liderliği rakibine kaptıran Karşıyaka, bu hafta Batman Petrolspor deplasmanında tekrar çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.
Grupta daha önce oynadığı 2 deplasman maçını da kazanan yeşil-kırmızılı ekip, Batman'dan da 3 puanla dönerek tekrar çıkışa geçmeşi hedefliyor. Karşıyaka'da yönetimin de zorlu deplasmana takımla birlikte özel uçakla kalabalık bir kadroyla giderek moral desteği sağlayacağı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor