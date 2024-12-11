Karşıyaka Basketbol, Tenerife'ye Mağlup Olup Avrupa'da Üçüncü Mağlubiyetini Aldı

Karşıyaka Basketbol, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Tenerife'ye 85-82 mağlup olarak 3 maç sonra Avrupa'da mağlubiyet yüzü gördü.

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan Karşıyaka, 5. hafta mücadelesinde Tenerife ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, deplasmanda oynanan müsabakada 15 sayı geri düşüp öne geçmesine rağmen son saniyelerde 85-82 mağlup oldu. Böylece yeşil-kırmızılılar, 3 maç sonradan Avrupa'da mağlubiyet üzüntüsü yaşamış oldu. İspanyol ekibi Tenerife ise grupta 5'te 5 yaparak liderliği ve direkt son 16'ya kalmayı garantiledi.

Kaf-Kaf, Play-In için avantaj istiyor

Avrupa'da yoluna Play-In etabında devam edecek olan Karşıyaka, C Grubu'ndaki son maçında 18 Aralık tarihinde Saint Quentin ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İkinci sıradaki yerini koruyup Play-In'de saha avantajını elde etmek isteyen yeşil-kırmızılılar, Fransız ekibine karşı hata yapmak istemiyor.

İzmir ekibi, Play-In etabında D Grubu'nda yer alan Galatasaray, Rasta Vechta veya Promitheas takımlarından biriyle eşleşecek. - İZMİR