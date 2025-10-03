Karşıyaka Basketbol Takımı Yeni Transferleri Açıklamıştır
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, eski oyuncusu Serkan Menteşe ve ABD'li oyuncu Cameron Young'ı transfer etti. Her iki oyuncuya da yeni sezonda başarılar dilendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, eski oyun kurucularından Serkan Menteşe ve ABD'li oyuncu Cameron Young'ı kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasında, Serkan Menteşe'nin kulübün altyapısında yetiştiği ve geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde tamamladığı belirtilerek, "Serkan Menteşe, 2025-26 sezonunda yeniden Karşıyaka forması giyecek. Serkan'a yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." denildi.
ABD'li oyuncu Cameron Young'ın ise geçen sezonu Central Club'da tamamladığı hatırlatılan açıklamada, "Cameron'a yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.