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Karşıyaka Basketbol Takımı, Sezon Öncesi Forvetini Belirledi

Karşıyaka Basketbol Takımı, Sezon Öncesi Forvetini Belirledi
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Karşıyaka, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Mersin Spor'u 95-83 yenerek güçlü bir performans sergiledi. 8 maçta 7 galibiyet elde eden takım, önemli rakiplerini de rahat bir şekilde mağlup etti.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin iddialı takımı Karşıyaka, yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında Mersin Spor'u da 95-83 yendi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadeleyi baştan sona önde götüren Kaf-Kaf, yıldız transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla sezon öncesi çok iyi sinyaller verdi. Oynadığı 8 maçın 7'sini kazanıp yalnız Darüşşafaka'ya son saniyede 1 sayı farkla yenilen Karşıyaka, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Galatasaray gibi önemli rakiplerini rahat mağlup etti.

Yeşil-kırmızılı ekip hazırlık döneminde Antalya'da katıldığı TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası ve ev sahipliği yaptığı Pınar Cup'ı da kazanmayı başardı. Karşıyaka yeni sezonun ilk resmi maçında 2 Ekim Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İspanya temsilcisi Tenerife'yi konuk edecek. Sezon öncesi 26 yıllık isim sponsorunun sürpriz şekilde ayrıldığı Karşıyaka'da basketbol şube yönetimi, eski yabancı oyuncu alacaklarını ödeyerek FIBA tarafından Avrupa'ya alınmama ve yeni transferlere lisans çıkaramama tehlikesinin önüne geçmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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