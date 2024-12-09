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Karşıyaka Basketbol Süper Ligi'nde İç Sahada 5'te 5 Yaptı

Karşıyaka Basketbol Süper Ligi'nde İç Sahada 5'te 5 Yaptı
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Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 5 iç saha maçını kazanarak iç saha galibiyetlerinde rakiplerini geride bıraktı. Ligde toplamda 7 galibiyet ile 4. sırada olan Karşıyaka, en çok sayı atan takım unvanını taşıyor.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 5 iç saha maçında 5 galibiyet almayı başardı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ilk 9 hafta itibarıyla sergilediği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Bu süreçte 7 galibiyet 2 mağlubiyete imza atan yeşil-kırmızılılar, puan tablosunda 4. basamakta bulunuyor. İzmir ekibi, şu ana kadar taraftarının önünde oynadığı Merkezefendi Basketbol, Mersin Spor, Galatasaray, Yalovaspor Basketbol ve Darüşşafaka müsabakalarının kazanarak iç sahada 5'te 5 yapmayı başardı.

Karşıyaka Basketbol; Tofaş ve A. Efes'le birlikte, ligde şu ana kadar iç sahada yenilgi yaşamayan üç takımdan birisi konumunda bulunuyor.

Evinde en fazla sayı atan takım Karşıyaka

Evinde sergilediği performansla dikkatleri çeken Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı iç saha maçlarında en fazla sayı atan takım konumunda bulunuyor. Taraftarının önündeki müsabakalarda Merkezefendi Basketbol'a 105, Mersin Spor'a 107, Galatasaray'a 94, Yalovaspor Basketbol'a 104 ve Darüşşafaka'ya ise 101 sayı atan İzmir ekibi, toplamda kaydettiği 511 sayı ile bu alanda ligin en iyi takımı olmayı başardı.

Öte yandan Karşıyaka Basketbol, şu ana kadar ligde kaydettiği 819 sayı ile 823 sayı atan Tofaş'tan sonra ligin en fazla sayı atan takımı olmayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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