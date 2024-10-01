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Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Tenerife ile Karşılaşıyor

Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Tenerife ile Karşılaşıyor
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Karşıyaka Basketbol, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında İspanyol temsilcisi Tenerife'yi konuk edecek. Maç, 19.30'da başlayacak ve yeşil-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek Avrupa'ya galibiyetle başlamak istiyor.

Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İspanyol temsilcisi Tenerife'yi konuk edecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda yer alan Karşıyaka Basketbol, ilk hafta mücadelesinde İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife ile yarın karşı karşıya gelecek. Saat 19.30'da başlayacak müsabaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Daha önce rakibiyle oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet alan yeşil-kırmızılılar, İspanyol ekibini ikinci kez mağlup etmek için parkeye çıkacak. Ufuk Sarıca ve öğrencileri, Avrupa'ya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Karşılaşmada tam biletler 400, öğrenci biletleri ise 250 TL olarak açıklandı.

Öte yandan Karşıyaka Basketbol'un grubunda Fransa'dan Saint-Quentin ve Yunanistan'dan Kolossos takımları da bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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